Podwyżki 20%: D. Tusk dobrze wykorzystał weto A. Dudy. I dał żołnierzom, policjantom i celnikom wyrównania do 20%. I skasował dodatek

Podwyżki 20% z wyrównaniem: D. Tusk wykorzystał weto prezydenta A. Dudy. I dał żołnierzom, policjantom i celnikom podwyżki od 1 stycznia 2024 r. Premier skasował miesięczny dodatek 2024 r.

Rząd D. Tuska zrezygnował z poprzednich rozwiązań dla policjantów, żołnierzy celników. Nie mieli mieć wyrównania za styczeń i luty 2024 r. do podwyżek przyznanych od 1 marca 2024 r. Obecnie mają (tak jak nauczyciele). I mieli mieć zamiast wyrównania, specjalny dodatek do pensji. Nie ma już tego dodatku. Paradoksalnie te korzystne rozwiązania dla mundurowych umożliwił Donaldowi Tuskowi …… Andrzej Duda. Bo zawetował ustawę okołobudżetową na 2024 r. Za 3 mld telewizji publicznej. Ale dzięki temu rząd D. Tuska mógł ją było poprawić.

Nowa ustawa okołobudżetowa na 2024 r.

Premier Donald Tusk skierował do Sejmu nową ustawę okołobudżetową na 2024 r. Nie jest to kopia 1:1 poprzedniej ustawy. Mundurowi dostaną:

tak jak nauczyciele wyrównanie od 1 stycznia 2024 r. (niestety z wstępnych obliczeń wynika, że podwyżka formalnie o 20% jest w praktyce połową tego, co dostaną nauczyciele) nie będą mieli żadnego dodatku miesięcznego do pensji od marca do grudnia 2024 r.)

Co Donald Tusk i jego rząd zmienił w podwyżkach dla policjantów

Nie ma w niej art. 19. Przepis był bardzo długi. Dlatego zamieszczamy go dla zainteresowanych "tym, jak było" na końcu artykułu. I właśnie art. 19 także zawetowany przez Andrzeja Dudę zniknął z projektu nowej ustawy około budżetowej. Ten art. 19 pozbawiał policjantów, żołnierzy zawodowych i celników:

1) wyrównania za okres styczeń - luty 2024 r. - podwyżki zostaną wypłacone od 1 marca 2024 r.

a zamiast wyrównania przyznawał policjantom:

2) miesięczny dodatek za marzec, kwiecień maj aż do grudnia 2024 r.

Jak było w pierwszej ustawie okołobudżetowej (tej zawetowanej przez A. Dudę)?

Było takie uzasadnienie:

"Zmiany w zakresie funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych (art. 19) - Proponuje się regulację wprowadzającą mechanizm zachęcający do pozostawania w służbie czynnej żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Mając na uwadze powyższe proponuje się, aby w roku 2024 wzrost uposażeń obejmował wyłącznie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno‑Skarbowej pozostających w służbie na dzień 1 marca 2024 r."

I był ten wzór:

wzór na dodatek miesięczny od 1 marca do końca 2024 r.

Uposażenie należne na 1 marca 2024 r - obliczamy na podstawie kwoty bazowej 2088,77 zł (jest to+20% wobec 2023 r.).

W 2024 r. ta kwota bazowa w przypadku np. żołnierzy, policjantów jako x4,43 przekłada się na średnie uposażenie do 9253,25 zł brutto (z nagrodą roczną).

Inne kwoty są dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Np. kwota bazowa według projektu budżetu na 2024 r. wynosi 2332,57 zł.

Mundurowi w komentarzach pod tymi tekstami Infor.pl

obliczali, że realnie otrzymają "na rękę" 600 zł a dodatek to będzie 120-140 zł. Z prostych obliczeń: 600 zł dzielone przez 5. I pisali:

Jak jest w nowej ustawie okołobudżetowej?

Nie ma art. 19. Jest wyrównanie od 1 stycznia 2024 r. Nie ma dodatku zamiast wyrównania.

I jest takie uzasadnienie podane za pośrednictwem PAP przez przedstawicieli rządu Donalda Tuska.

FRAGMENT DEPESZY PAP: "W piątek do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy okołobudżetowej na rok 2024. W projekcie znalazły się m.in. zapisy o przekazaniu obligacji skarbowych o wartości do 3 mld zł na onkologię dziecięcą. W projekcie, w porównaniu do ustawy okołobudżetowej uchwalonej przez Sejm w grudniu i zawetowanej przez prezydenta, nie ma artykułu dotyczącego ustalenia kwot bazowych dla żołnierzy i funkcjonariuszy. Zgodnie z poprzednim przedłożeniem, podwyżki miały zacząć obowiązywać od 1 marca. "Podwyżki dla służb mundurowych nastąpią w takiej samej formule, jak podwyżki dla całej sfery budżetowej, czyli od 1 stycznia 2024 r." - powiedział PAP wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Dodał, że będą one wypłacane po uchwaleniu i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw ustawy budżetowej z wyrównaniem od stycznia."

Jakie miały być podwyżki w poprzedniej wersji?

Policzyli to związkowcy - w obecnej wersji znika poniższy dodatek. I ten dodatek za okres marzec-grudzień wpłynie jako wyrównanie na konta mundurowych około kwietnia 2024 r. Jeszcze nie mamy wyliczeń po nowej decyzji rządu Donalda Tuska. Poprzednie wyliczenia były takie. Publikujemy bo zmiana dotyczy przede wszystkim dodatku do pensji.

Grupa zaszeregowania 1 (posterunkowy)

Podstawa uposażenia - 2990 zł (w 2023 r. 2510 zł)

Podwyżka - 480 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.) – 96 zł

Grupa zaszeregowania 2 (starszy sierżant)

Podstawa uposażenia – 4210 zł (w 2023 r. 3510 zł)

Podwyżka – 700 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 140 zł

Grupa zaszeregowania 3 (sierżant sztabowy)

Podstawa uposażenia – 4240 zł (w 2023 r. 3540 zł)

Podwyżka – 700 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 140 zł

Grupa zaszeregowania 4 (aspirant sztabowy np. pomocnik dyżurnego, dzielnicowy)

Podstawa uposażenia - 4340 zł (w 2023 r. 3620 zł)

Podwyżka – 720 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 144 zł

Grupa zaszeregowania 5 (aspirant sztabowy np. detektyw)

Podstawa uposażenia - 4530 zł (w 2023 r. 3770 zł)

Podwyżka – 760 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 152 zł

Grupa zaszeregowania 6 (nadkomisarz np. kierownik posterunku Policji)

Podstawa uposażenia – 4800 zł (w 2023 r. 4000 zł)

Podwyżka – 800 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 160 zł

Grupa zaszeregowania 7 (nadkomisarz np. dyżurny)

Podstawa uposażenia – 4910 zł (w 2023 r. 4090 zł)

Podwyżka – 820 zł

Dodatek do uposażenia w okresie marzec 2024 r. – grudzień 2024 r.: 164 zł

Przypisałem stanowiska do grup zaszeregowania za tym rozporządzeniem link (ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego)

Wszystkie powyższe dane dane za OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Związkowcy - po zapoznaniu się z projektem ustawy budżetowej na 2024 r. - obliczyli jak zmienią się wynagrodzenia policjantów w 2024 r.

"Na szybko" obliczenia przeprowadzili 19 grudnia 2023 r. przy następujących założeniach (link):

Kwoty są obliczane na podstawie waloryzacji uposażenia dla funkcjonariuszy od 1 stycznia 2024 r. i tylko na podstawie zmiany wysokości kwoty bazowej.

Zwiększeniu ulegnie także wysługa lat - indywidualna u każdego funkcjonariusza.

Zwiększeniu ulegnie także wysokość dodatku "15+".

zestawienie kwot na 2024 r.

Poniżej tabela w formacie pliku WEBP:

Obliczenia z 19 XII 2023 r. OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

i rozbudowali obliczenia 22 grudnia 2023 r. o żółtą tabelę z pensją za okres marzec - grudzień 2024 r. uwzględniając dodatek zastępujący wyrównanie (link)

Tabela niebieska - wzrost ww. kwot bazowych o 20% - podstawy wyliczenia kwoty uposażenia zasadniczego na poszczególnych grupach zaszeregowania.

Tabela zielona - podstawa wysokości podwyżki. Obliczenia z tabeli zostaną wykorzystane dla wysługi lat, dodatku „15+”.

Żółta tabela - kwoty wypłacane od 1 marca 2024 r. tj. podwyżka + 1/5 za styczeń i luty 2024 r.

zestawienie 2024 r. NSZZ Solidarność z 22 XII 2023 r.

Tabela w formacie WEBP:

Obliczenia z 22 XII 2023 r. OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Pełna treść art. 19 zawetowanej przez prezydenta ustawy okołobudżetowej na 2024 r.

Art. 19. 1. Kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2024 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosuje się do obliczenia ich uposażeń w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej należnych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. stosuje się kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256 i 1574).

3. Uposażenie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2024 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2024 odpowiednio dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2024 r. obliczonym zgodnie z ust. 2. (ten fragment wprowadzał dodatek miesięczny od 1 marca do końca grudnia 2024 r.)

4. Do podwyższenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2692 oraz z … poz. …). (Ten fragment zabierał mundurowym prawo do wyrównania od 1 stycznia 2024 r. za luty i styczeń. Bo art. 8 wprowadza zasadę - "Budżetówka dostaje podwyżki w marcu/kwietniu. Ale zawsze z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.)

5. Podwyższenie uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, wraz ze zwiększeniem, o którym mowa w ust. 3, następuje w ciągu 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024, z wyrównaniem od dnia 1 marca 2024 r.

6. Przepis ust. 3 stosuje się także do żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przeniesionych albo przyjętych do służby od dnia 1 stycznia 2024 r. a przed dniem 1 marca 2024 r.