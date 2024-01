NSZZ Policjantów: Podwyżki 20% to dla policjanta 722,16 zł, dzielnicowego 795,41 zł, detektywa 905,69 zł, dyżurnego OPP 1112,97 zł [kwoty brutto, przykłady]

NSZZ Policjantów obliczył na przykładach jak w rzeczywistości wyglądają 20% podwyżki dla policjantów w 2024 r. Osoby spoza "munduru" często nie wiedzą, że podwyżka dotyczy nie całości wynagrodzenia, a kwoty bazowej.

W 2024 r. podwyżka kwoty bazowej jest z poziomu 1740,64 zł na 2088,77 zł. Dotyczy żołnierzy zawodowych, policjantów i funkcjonariuszy. Wynika z ustawy budżetowej na 2024 r. (wciąż pracuje nad nią Sejm). Dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej nowa kwota bazowa ma wysokość 2 332,57 zł.

Przykłady uposażeń policjantów po podwyżkach w 2024 r. o 20%

Związkowcy podali kilka przykładów jak rzeczywiście wyglądają podwyżki 20% u policjantów. Już po przeliczeniach uwzględniając staż pracy:

Policjant w 2 grupie zaszeregowania z trzyletnim stażem służby [(2 088,77 x 2,014) – (1 740,64 x 2,014) + 3% wysługi] = 7 22,16 zł brutto

Dzielnicowy i kontroler ruchu drogowego w 4 grupie zaszeregowania z dziesięcioletnim stażem służby

[(2 088,77 x 2,077) – (1 740,64 x 2,077) + 10% wysługi] = 795,41 zł brutto

[(2 088,77 x 2,077) – (1 740,64 x 2,077) + 10% wysługi] = 795,41 zł brutto

Detektyw, starszy dzielnicowy i asystent w 5 grupie zaszeregowania z piętnastoletnim stażem służby

[(2 088,77 x 2,168) – (1 740,64 x 2,168) + (15% wysługi + 5% stażowego)] = 905, 69 zł brutto

[(2 088,77 x 2,168) – (1 740,64 x 2,168) + (15% wysługi + 5% stażowego)] = 905, 69 zł brutto

Specjalista, instruktor i dyżurny OPP w 6 grupie zaszeregowania z dwudziestopięcioletnim stażem służby [(2 088,77 x 2,3) – (1 740,64 x 2,3) + (24% wysługi + 15% stażowego)] = 1112,97 zł brutto.

Założenia przyjęte przez związkowców, algorytm obliczeń i rozporządzenie:

1) Z oficjalnych komunikatów Rządu po pierwszym posiedzeniu Rady Ministrów i uchwaleniu przez Sejm ustawy okołobudżetowej wiemy tyle, że od dnia 1 marca 2024 r. o 20% wzrośnie kwota bazowa kształtująca przeciętne uposażenie policjantów. Obecna wynosi 1740,64 zł. Więc po waloryzacji wynosić będzie 2088,77 zł.

2) O wzroście przyszłorocznych uposażeń ostatecznie zadecyduje kwota bazowa, od której zależy największa część policyjnego uposażenia. Każdy policjant samodzielnie musi obliczyć, ile na tym zyska. Żeby do tego dojść trzeba od iloczynu nowej kwoty bazowej i mnożnika przypisanego do każdej grupy zaszeregowania (2 088,77 x mnożnik) odjąć iloczyn starej kwoty bazowej i mnożnika (1 740,64 x mnożnik). Mnożniki przypisane do poszczególnych grup zaszeregowanie są w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 r. ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego… (rozporządzenie poniżej). Do uzyskanej w ten sposób kwoty trzeba dodać posiadaną wysługę lat oraz staż służby powyżej 15 lat.

Tu plik rozporządzenia do ściągnięcia:

rozporządzenie z Inforlexa

3) Tzw. dodatek z tytułu wysługi lat podwyższa uposażenie zasadnicze o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby – łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.

4) Przy dodawaniu świadczenia za długoletnią służbę (art. 120d ustawy o Policji) trzeba pamiętać, że przysługuje ono po osiągnięciu 15 lat służby w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego i zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby.