NSZZ Policjantów odnosi się do komunikatu MSWiA: 722 zł dla policjanta (3 lata stażu), 800 zł dla dzielnicowego (10 lat), 900 zł dla detektywa i starszego dzielnicowego (15 lat)

W komunikacie z 18 stycznia MSWiA poinformował o tym, że przeciętna podwyżka u policjantów wyniesie 1359 zł. I jak zawsze przy kwotach średnich wywołało to u policjantów kontrowersje. Chodzi o to, że szeregowi policjanci dostaną często 60% tej kwoty. Odniósł się do nich Rafał Jankowski z NSZZ Policjantów.

Przedstawiciel policjantów potwierdził, że z jego wyliczeń wynika, że podwyżki będą często niższe niż 1359 zł wskazane przez MSWiA. Np.: policjant na 2. grupie, z 3-letnim stażem dostanie 722 złote brutto podwyżki, dzielnicowy na 4. grupie, z 10-letnim stażem dostanie prawie 800 złotych brutto, a np. detektyw i starszy dzielnicowy, na 5. grupie, z 15-letnim stażem dostanie 900 złotych brutto. Rafał Jankowski wyjaśnił również, „że wzrost kwoty bazowej nie oznacza podwyżki całości policyjnego uposażenia, które składa się ze zbyt dużej liczby składników". „Nie ma co ukrywać, że jest to problem, którego od lat nikt nie chce rozwiązać" – mówi w rozmowie z redakcją. Podkreśla, że mundurowi zdecydowanie woleliby „żeby skorzystano np. z rozwiązania takiego jak w przypadku nauczycieli, że to podwyżka »na sztywno«, da określoną kwotę na określonych stanowiskach." Wypowiedzi te padły w wywiadzie dla Infosecurity24 - jego fragmenty zamieszczono na stronie internetowej związku zawodowego. Pełna treść komunikatu MSWiA z 18 stycznia 2024 r. Rząd Donalda Tuska realizuje priorytetowe zobowiązania ogłoszone w kampanii wyborczej. Funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżki w wysokości 20 proc. już od stycznia br. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 zagwarantowane zostało podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy o 20 proc. w stosunku do roku 2023, poprzez waloryzację kwoty bazowej. Ustalona kwota bazowa dla funkcjonariuszy wynosi 2 088,77 zł i w konsekwencji powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie o następującą kwotę (bez nagrody rocznej): 1 359 zł w Policji i Straży Granicznej,

1 340 zł w Państwowej Straży Pożarnej,

1 575 zł w Służbie Ochrony Państwa. Realizacja podwyżek funkcjonariuszy, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r., nastąpi po uchwaleniu i opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2024. Wymagać to będzie nowelizacji rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji tzw. płacowych, określających nowe wyższe stawki uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami do uposażenia. Wejście w życie znowelizowanych rozporządzeń MSWiA uzgadnianych ze stroną społeczną będzie podstawą do wypłaty podwyższonych uposażeń z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

