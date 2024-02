NSZZ Policjantów: dodatki za stopień wzrosną od 330 zł dla posterunkowego. Średnio o kwotę 375 zł brutto. Co z pozostałymi dodatkami?

Związkowcy przypomnieli, że wraz z kwotą bazową wzrosną też takie dodatki, jak instruktorski, stołeczny, za psa, za konia, lotniczy, kontrolerski, specjalny, terenowy czy wojenny.

Szczegóły informacji od związkowców:

Można powiedzieć, że załącznik nr 3 do projektu rozporządzenia, to brakujące ogniwo pozwalające na wyliczenie indywidualnego skutku tegoroczne podwyżki.

W uzasadnieniu do nowelizacji podkreślono również, że wraz ze wzrostem uposażenia zasadniczego z wysługą lat oraz dodatkiem za stopień, rośnie podstawa do przyznawania dodatków służbowych i funkcyjnych. Z wyliczeń wynika, że do zaangażowania na ten cel pozostaje jeszcze kwota około 90 zł w przeliczeniu na policjanta. W odniesieniu do części dodatków funkcyjnych będzie ona obligatoryjna, ponieważ dodatek funkcyjny nie może być niższy niż 20% uposażenia zasadniczego plus dodatek za stopień. Co do dodatków służbowych, NSZZ Policjantów stoi na stanowisku, że zasady tej regulacji powinny zostać uzgodnione na poziomie Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych.

Jak czytamy w przedłożonym do zaopiniowania projekcie, celem zawartych tam uregulowań ma być osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia o 20%, czyli o kwotę 1472 zł (1359 zł. plus 113 zł nagrody rocznej).

Jak wyliczyć podwyżkę indywidualną dla policjanta?

Związkowcy wskazali, że przybliżony sposób oceny podwyżki dla indywidualnego policjanta jest prosty. Należy dodać kwoty podwyżki z tytułu dodatku za stopień. Rozpiętość w obrębie stopni nie jest duża, więc jeśli każdy na koniec doda sobie 375 zł, wielkiej pomyłki nie popełni.

Można przybliżone obliczenia otrzymać zwiększając o średnio 375 zł kwoty z grudniowych przykładów związku:

W grudniu 2023 r. związek podał przybliżony sposób wyliczenia kwot podwyżek:

Wiedząc, że o wzroście przyszłorocznych uposażeń ostatecznie zadecyduje kwota bazowa, od której zależy największa część policyjnego uposażenia, zechcemy by każdy samodzielnie obliczył ile na tym zyska. Żeby do tego dojść trzeba od iloczynu nowej kwoty bazowej i mnożnika przypisanego do każdej grupy zaszeregowania (2 088,77 x mnożnik) odjąć iloczyn starej kwoty bazowej i mnożnika (1 740,64 x mnożnik). Mnożniki przypisane do poszczególnych grup zaszeregowanie znajdziecie w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 r. ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego… (rozporządzenie znajdziecie pod artykułem). Do uzyskanej w ten sposób kwoty trzeba dodać posiadaną wysługę lat oraz staż służby powyżej 15 lat.

Pamiętajmy, że tzw. dodatek z tytułu wysługi lat podwyższa uposażenie zasadnicze o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby – łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby. Natomiast przy dodawaniu świadczenia za długoletnią służbę (art. 120d ustawy o Policji) musicie pamiętać, że przysługuje ono po osiągnięciu 15 lat służby w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego i zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby.

Oto kilka przykładów

Policjant w 2 grupie zaszeregowania z trzyletnim stażem służby [(2 088,77 x 2,014) – (1 740,64 x 2,014) + 3% wysługi] = 722, 16 zł brutto

Dzielnicowy i kontroler ruchu drogowego w 4 grupie zaszeregowania z dziesięcioletnim stażem służby

[(2 088,77 x 2,077) – (1 740,64 x 2,077) + 10% wysługi] = 795, 41 zł brutto

Detektyw, starszy dzielnicowy i asystent w 5 grupie zaszeregowania z piętnastoletnim stażem służby

[(2 088,77 x 2,168) – (1 740,64 x 2,168) + (15% wysługi + 5% stażowego)] = 905, 69 zł brutto

Specjalista, instruktor i dyżurny OPP w 6 grupie zaszeregowania z dwudziestopięcioletnim stażem służby [(2 088,77 x 2,3) – (1 740,64 x 2,3) + (24% wysługi + 15% stażowego)] = 1 112, 97 zł brutto

Uzasadnienie projektu rozporządzenia

Minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.) został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad otrzymywania oraz wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, warunków podwyższania tego uposażenia, sposobu ustalania jego wzrostu z tytułu wysługi lat, szczegółowych zasad ustalania wysługi lat, sposobu jej dokumentowania oraz trybu postępowania w tych sprawach, szczegółowych zasad otrzymywania oraz wysokości dodatków do uposażenia.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych wykonując powyższe upoważnienia ustawowe wydał rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania

i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 20,0% tj. o 1 359 zł od dnia 1 stycznia 2024 r. w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny.

Zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia MSWiA dotyczącego tabeli stawek dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny

z jednoczesnym uzależnieniem stawki dodatku za stopień od wysokości kwoty bazowej.

Wzrost kwoty bazowej o 20,0% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.472 zł. Z kwoty 1 472 zł na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 1.359 zł, a na wzrost nagrody rocznej - 113 zł. Przypadająca przeciętna miesięczna kwota wzrostu na 1 etat w wysokości 1.359 zł ma sfinansować wzrost wszystkich składników uposażenia. Przy czym należy zaznaczyć, że wzrost kwoty bazowej powoduje obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego i w konsekwencji wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby oraz wzrost dodatków do uposażenia, których wysokość relacjonowana jest do kwoty bazowej. Szacowane skutki wynikające wyłącznie ze zmiany kwoty bazowej w 2024 r. szacowane są na poziomie 894 zł. Oznacza to, że możliwe jest zaangażowanie jeszcze kwoty około 465 zł.

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem stawki dodatku za posiadany stopień policyjny obowiązujące w 2023 roku wzrosną o 20% i zostaną jednocześnie wyrażone jako procent kwoty bazowej. Szacuje się, że średnie uposażenie policjantów w związku z proponowaną zmianą wzrośnie od dnia 1 stycznia 2024 r. o kwotę około 375 zł. Jednocześnie wraz ze wzrostem uposażenia zasadniczego z wysługą lat oraz dodatku za stopień rośnie podstawa do przyznawania dodatków służbowych i funkcyjnych. Pozostała do zaangażowania na podwyżki kwota około 90 zł zostanie przeznaczona na zapewnienie regulacji tych dodatków – szczególnie dla policjantów, którzy nie osiągną poziomu dodatków funkcyjnych na poziomie 20% podstawy.

Wskazane rozwiązanie będzie odzwierciedleniem projektowanej na 2024 r. waloryzacji uposażeń, natomiast powiązanie stawki z kwotą bazową zapewni w kolejnych latach obligatoryjny wzrost dodatków w przypadku zmiany poziomu kwoty bazowej. W efekcie zmian ponad 90% średniego uposażenia policjantów zostanie powiązane z kwotą bazową co „zautomatyzuje” dokonywanie podwyżek wynikających ze średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Zakłada się, że projektowane regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.)

i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stawki dodatków do uposażenia wymienionych w ust. 1 pkt 1, 4-10 i 13 ustala się w relacji procentowej do kwoty bazowej, o której mowa w § 1 ust. 2.

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania stawek dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny, należnych od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ………….. r. (poz. …)

Tabela stawek dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny.