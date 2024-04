Pielęgniarkom obiecano podwyżki zrównujące pensje. Na zbliżonych stanowiskach nie może być 5000 zł i 7000 zł pensji

O takim zróżnicowaniu pensji pielęgniarek wykonujących podobne zadania poinformowała Krystyna Ptok, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w rozmowie z SE.

Sposobem na podniesienie pensji z 5000 zł na 7000 zł jest projekt obywatelski złożony w Sejmie. Różnice 2000 zł w pensjach wynikają z różnic w wykształceniu formalnym pielęgniarek:

REKLAMA

Trzy warianty wynagradzania pielęgniarek

Wariant 1 Pensja 7000 zł (lepsze wykształcenie)

Wariant 2 Pensja 5000 zł (gorsze wykształcenie)

Pielęgniarki znalazły sposób, aby podnieść pensję z 5000 zł na 7000 zł – trzeba uwzględnić rzeczywiste kwalifikacje wynikające z doświadczenia:

Wtedy mamy

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wariant 1 Pensja 7000 zł (lepsze wykształcenie)

Wariant 2 Pensja 5000 zł + 2000 zł (gorsze wykształcenie + doświadczenie)

List pielęgniarek

Zdaniem pielęgniarek premier Donald Tusk nie dotrzymał słowa szybkiego wdrożenia nowelizacji. Dlatego otrzymał list o następującej treści (PDF do ściągnięcia):

pdf

W czwartek pracuje nad postulatami pielęgniarek Sejm

REKLAMA

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapewniła w środę na konferencji prasowej, że "nie ma mowy o rezygnacji z projektu". Leszczyna poinformowała, że w ostatnich dniach rozmawiała na ten temat z wiceministrem zdrowia Markiem Kosem, przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i pracownikami resortu. "Analizowaliśmy dane dostarczone przez NFZ oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dotyczące płac pielęgniarek w różnych grupach tabeli wynagrodzeń" - podała.

"Rzeczywiście, w mojej ocenie - i mówiłam to od początku - rozbieżność między grupami drugą, piątą i szóstą jest zbyt duża i będziemy chcieli tę przestrzeń spłaszczyć" - zadeklarowała.

Poinformowała, że obecnie sprawdzane są środki na wynagrodzenia w tym roku dla wszystkich pracowników medycznych, wynikające z tego, że wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosną o prawie 13 proc. "To znaczy, że przeznaczymy na to prawie 15 mld zł" - podkreśliła.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna : "NFZ musi znaleźć te ponad 15 mld zł, natomiast nie mamy środków, żeby zabezpieczyć dodatkową podwyżkę w tym roku i pewnie to powinno być zrozumiałe dla wszystkich" - stwierdziła. "Co nie znaczy, że nie pracujemy nad tą ustawą" - dodała minister.

Przypomniała, że w czwartek zbierze się sejmowa podkomisja zajmująca się obywatelskim projektem i wiceminister zdrowia Marek Kos będzie tam prezentował stanowisko resortu. "Zapewniam środowisko pielęgniarek, że jest to dla nas niezwykle ważne, ale - nie ukrywam - trudne zagadnienie" - przyznała.

O chodzi w projekcie obywatelskim?

REKLAMA

Według pielęgniarek najważniejsze sprawy w nowelizacji, to uporządkowanie różnic w poziomach najniższych wynagrodzeń pomiędzy grupami zawodowymi medyków, zaakceptowanie konieczności uznawania podnoszonych przez medyków w toku kształcenia dyplomowego i podyplomowego kwalifikacji zawodowych i wpisanie wprost obowiązku corocznego pokrywania podmiotom leczniczym przez NFZ środków, na to, by mogły terminowo i bez konfliktów realizować ustawę.

Ważnym wątkiem - według przedkładających projekt obywatelski - jest też siatka płac, która miała wskazywać minimalne wynagrodzenie, a w praktyce zwykle jest to maksymalna stawka - punkt płacowy. Zdaniem pielęgniarek pracodawcy stosują różne triki, żeby nawet tych stawek nie płacić - np. nie uznają kompetencji posiadanych przez pracowników, czy celowo obniżają wymagane kompetencje w opisach stanowisk.

Sejm 29 listopada 2023 r. skierował projekt przygotowany m.in. przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych do dalszych prac w komisjach zdrowia i finansów publicznych. Komisje powołały podkomisję do zajęcia się zmianami, jej najbliższe posiedzenie zaplanowano na 11 kwietnia.

Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wraz z podpisami popierających go obywateli złożono w Sejmie w poprzedniej kadencji - w maju 2023 r. a pierwsze czytanie przeprowadzono w lipcu i skierowano do komisji sejmowych. Inicjatywy obywatelskie nie są objęte zasadą dyskontynuacji, dlatego projekt ponownie wszedł pod obrady Sejmu nowej kadencji.

Pielęgniarki chcą systemu wynagradzania uwzgledniającego realnie posiadane kwalifikacje i wiedzę wynikającą z doświadczenia oraz minimalizującą różnice w wynagrodzeniach.

Proponowana zmiana dotyczy podwyższenia współczynnika pracy dla czterech z dziesięciu grup zawodowych. Nowelizacja ma zmniejszyć dysproporcje pomiędzy gwarantowanymi najniższymi wynagrodzeniami zasadniczymi pracowników należących do grupy stażystów, lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji oraz grupy pozostałych zawodów medycznych związanych bezpośrednio z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami podstawą ustalenia współczynnika pracy na danym stanowisku jest wymagane wykształcenie lub specjalizacja, Jednocześnie ustalanie poziomów najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych i pracowników działalności podstawowej ma następować tylko raz w roku, w stałej dacie - 1 lipca każdego roku kalendarzowego.

W praktyce pracownicy dokumenty potwierdzające wyższy poziom kwalifikacji mogą przedłożyć dopiero po formalnym odebraniu od podmiotów kształcących - często po 1 lipca danego roku. Skutkiem zapisu jest to, że część pracowników otrzymuje przez pewien okres wynagrodzenie niższe, niż wynika to z ich faktycznych kwalifikacji.