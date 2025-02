Kilkukrotność, a nawet kilkunastokrotność kwoty od 712 do 3 918 zł – tyle powinni otrzymywać od ZUS bliscy zmarłego [i to nawet, jeżeli zmarły nie miał ustalonego prawa do tego świadczenia]

Zgodnie z interwencją RPO do MRPiPS z dnia 3 lutego br. – świadczenie wspierające (bo o nim mowa) miałoby przysługiwać bliskim zmarłej osoby z niepełnosprawnością, za okres od dnia złożenia wniosku o ustalenie potrzeby wsparcia, do dnia śmierci ww. osoby, a zatem również – jeżeli osoba ta, przed śmiercią, nie miała ustalonego prawa do tego świadczenia. Byłaby to nawet kilkunastokrotność kwoty od 712 do 3 918 zł, ponieważ taki jest rzeczywisty okres oczekiwania na decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.