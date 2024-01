Czas pracy 2024. Będziemy pracować dłużej, ale też możemy zarobić więcej -tylko w lutym można zyskać 221,60 zł.

W 2024 r. pracownicy będą musieli przepracować o 8 godzin więcej, niż w 2023 r. Czas pracy będzie jednak sprzyjał wyższym zarobkom, a układ świąt i dni wolnych pozwoli na przedłużenie urlopowego wypoczynku.

Czas pracy i stawka godzinowa 2024

Liczba dni wolnych od pracy przypadających w poszczególnych miesiącach roku jest zawsze przedmiotem zainteresowania pracodawców i pracowników. To ona wpływa na wysokość dodatków otrzymywanych przez pracowników, np. za pracę w nocy, a także determinuje powstawanie tzw. długich weekendów i wpływa na to, ile czasu będzie można poświęcić na wypoczynek. Rok 2024 jest rokiem szczególnym, bo przestępnym. 29 lutego przypada w czwartek i w miesiącu tym wypadnie 168 godzin pracy rozłożonych na 21 dni pracujących. To zaś oznacza, że pracownicy wynagradzani stawką godzinową zarobią przynajmniej o 221,60 zł więcej (minimalna stawka godzinowa wynosi w styczniu 27,70 zł). Łączna liczba dni roboczych w 2024 r. to 251, co oznacza 2008 godzin. Najbardziej „pracowitymi” miesiącami będą lipiec i październik, w których wypadnie po 184 godziny pracujące (23 dni pracujące).

REKLAMA

Długie weekendy 2024

W 2024 r. nie zabraknie też okazji do odpoczynku. Pierwsza szansa na przedłużenie weekendu pojawiła się w już w styczniu - 1 stycznia (Nowy Rok) przypadł w tym roku w poniedziałek. Kolejna może być związana ze świętem Trzech Króli, za które pracodawcy są zobowiązani udzielić pracownikom innego dnia wolnego w ramach okresu rozliczeniowego. Jeśli zdecydują się zrobić to w piątek lub poniedziałek, to pracownicy po raz kolejny będą mieli szansę na przedłużony weekend. Może to być szczególnie korzystne dla tych osób, które będą korzystały z urlopu wypoczynkowego w związku feriami zimowymi w szkołach. W roku szkolnym 2023/2024 jako pierwsze będą wypoczywały dzieci z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego (od 15 do 28 stycznia 2024 r.), a w dalszej kolejności z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (od 22 stycznia do 4 lutego 2024 r.).

Kolejna okazja do dłuższego wolnego pojawi się w podczas Wielkanocy. W 2024 r. wypada ona na przełomie marca i kwietnia. Wystarczy więc skorzystać z urlopu w okresie od 2 do 5 marca, aby cieszyć się wolnym od 30 marca do 7 kwietnia (9 dni). Łaskawa dla pracowników może również być majówka – 1 maja wypada bowiem w środę, a 3 maja w piątek. Skorzystanie z urlopu w dniach 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja pozwoli cieszyć się wypoczynkiem od 27 kwietnia aż do 5 maja (9 dni). Na kolejne wolne nie trzeba będzie długo czekać – Boże Ciało wypada bowiem w 2024 r. 30 maja. Można więc wykorzystać urlop 31 maja i mieć tzw. długi weekend (4 dni wolnego) albo zawnioskować o urlop także na 27, 28 i 29 maja i cieszyć się wolnym aż przez 9 dni. Analogicznie sytuacja będzie przedstawiała się w sierpniu, gdy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wypada 2 czwartek – znów można przedłużyć weekend do 4 dni lub zapewnić sobie odpoczynek przez 9 dni kosztem 4 dni urlopu. Kolejna okazja do przedłużenia wypoczynku pojawi się w listopadzie. Wtedy to 1 listopada przypada w piątek, a 11 listopada w poniedziałek. Jeśli więc ktoś będzie zainteresowany dłuższym odpoczynkiem, będzie mógł wykorzystać 5 dni urlopu wypoczynkowego, a cieszyć się aż 11 dniami wolnego. W grudniu wolne dni świąteczne wypadną w środę i czwartek (25 i 26 grudnia). Warto więc będzie skorzystać z wolnego 23, 24, 27, 30 i 31 grudnia.



Podstawa prawna

art. 154, art. 163 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)

ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 ze zm.)