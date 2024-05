Najniższa krajowa 2024 - ile na rękę od lipca? Podwyżka niewielka, ale zawsze to coś

Druga podwyżka najniższej krajowej w 2024 roku będzie miała miejsce w już w miesiącu lipcu. Ile będzie wynosić najniższe wynagrodzenie na rękę, czyli netto? Ile pensji netto przy kosztach podwyższonych?

rozwiń >

Ile wynosi najniższa krajowa w 2024 roku?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku, wydanym przez Radę Ministrów, najniższa płaca minimalna w tym roku wzrasta dwukrotnie.

Stało się tak, ponieważ z przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynika, że w przypadku gdy w kolejnym roku prognozowany wskaźnik cen wyniesie co najmniej 105%, wówczas ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia. A prognozowany wskaźnik cen ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na 2024 rok został ustalony na poziomie 106,6%.

Pierwsza podwyższa najniższej krajowej już za nami, tj. kwota najniższej krajowej za pracę od 1 stycznia 2024 roku wzrosła do poziomu 4242 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych została ustalona na 27,70 zł brutto.

Od 1 lipca 2024 roku będzie jeszcze lepiej, tzn. nastąpi podwyższenie płacy minimalnej do kwoty 4300 zł brutto. A minimalna stawka godzinowa podskoczy do kwoty 28,10 zł brutto.



Zobacz również: Płaca minimalna w Polsce do zmiany. Dyrektywa UE musi zostać wdrożona do 15 listopada 2024 roku

Ile będzie wynosić najniższa krajowa od lipca 2024 roku na rękę?

Przeliczmy teraz kwoty brutto najniższej krajowej na kwoty netto, czyli na rękę. W celu dokonania tej operacji należy odliczyć koszty, czyli składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), składkę zdrowotną, zaliczkę na podatek dochodowy (PIT).

Po odjęciu tych kosztów płaca minimalna za pracę na rękę od 1 stycznia 2024 roku wynosi 3 221,98 zł netto, natomiast najniższa krajowa od 1 lipca 2024 roku wyniesie 3 261,53 zł netto.

Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku umowy zlecenia na obliczanie najniższej krajowej netto mają wpływ czynniki, takie jak zatrudnienie u innego pracodawcy, status studenta, wiek poniżej 26 lat, opłacanie dobrowolnie ubezpieczenia chorobowego.

Natomiast minimalna stawka godzinowa netto (na rękę) od lipca 2024 roku, w przypadku umów zlecenie, wyniesie 22,07 zł z dobrowolną składkę chorobową. Bez składki chorobowej będzie to 22,70 zł. Zobacz także artykuł: Najniższa krajowa netto 2024 lipiec [tabela]

Wynagrodzenie nie może być niższe od najniższej krajowej, takie są przepisy

Wyjaśnijmy, że wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli na cały etat, nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia (najniższej krajowej).

Wysokość płacy minimalnej, która jest corocznie ogłaszana przez Radę Ministrów, określa dolną granicę wynagrodzenia, jakie powinien otrzymywać każdy pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego jest jednakowa dla wszystkich pracujących na etacie i nie zależy do stażu pracy.

Zmiana najniższej krajowej a umowa z pracodawcą. Wymagana jest forma pisemna

Czy zmiana wynagrodzenia minimalnego wymaga zmiany (aneksowania) umowy z pracodawcą? Należy wyjaśnić, że zgodnie z prawem pracy umowę o pracę zawiera się na piśmie. W tej formie umowa stanowi dokument, który potwierdza wolę stron.

W związku z tym, jak wynika z przepisów art. 29 § 4 Kodeksu pracy, zmiana warunków umowy o pracę wymaga również formy pisemnej, a co za tym idzie, jeżeli zmienia się minimalna krajowa za pracę, pracodawca powinien dokonać tej zmiany w formie pisemnej.

Najniższa krajowa a składniki wynagrodzenia - co warto wiedzieć?

Prawo pracy nie wskazuje wszystkich składników, które mogą być doliczane do wynagrodzenia za pracę. Wobec czego pracodawca ma możliwość uzupełnienia wynagrodzenie za pracę m.in. premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie bowiem z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Przy czym, nie uwzględnia się:

nagrody jubileuszowej;

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

dodatku za staż pracy;

dodatku za szczególne warunki pracy.

A zatem, suma wszystkich składników wynagrodzenia (z wyłączeniem tych wymienionych wyżej, wskazanych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu) musi wynosić co najmniej minimum krajowe za pracę.

Najniższa krajowa netto 2024 lipiec - koszty podwyższone

Najniższa krajowa od lipca 2024 roku będzie wynosiła 4300 zł brutto. Ile to jest netto przy kosztach podwyższonych?

Tabela poniżej zawiera wysokość najniższej krajowej netto, obowiązującej od lipca do grudnia 2024 roku, przy obliczeniu została zastosowana kwota zmniejszająca podatek (PIT-2). Wyliczenia pokazują kwotę netto (na rękę) przy podstawowych i podwyższonych kosztach uzyskania przychodów.

Najniższa krajowa brutto Koszty uzyskania przychodów Najniższa krajowa na rękę (netto) Koszty podstawowe Koszty podwyższone 4300 zł 250 zł 3261,53 zł 300 zł 3267,53 zł

Najniższa krajowa a zatrudnienie na niepełny etat

W świetle przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość najniższej krajowej ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszej ustawy.

Do obliczenia wyrównania pracownikom zatrudnionym w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jaka będzie najniższa krajowa w 2025 roku?

Zgodnie z przepisami wysokość minimalnego krajowego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, w skład której wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony pracowników oraz strony pracodawców. Celem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego jest takie ustalenie płacy minimalnej, aby uwzględnić potrzeby strony społecznej, przy jednoczesnej dbałości o konkurencyjność i rozwój polskiej gospodarki.

W sytuacji, gdy Rada Dialogu Społecznego nie osiągnie porozumienia odnośnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2025, decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do dnia 15 września 2024 roku. Ustalone przez Radę Ministrów kwoty minimalnych gwarancji płacowych nie mogą być jednak niższe niż przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Ile wyniesie najniższa krajowa w 2025 roku?

Najniższa krajowa już 2025 roku może jednak zostać ustalona na wyższym poziomie, wszystko za sprawą Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, którą Polska musi wdrożyć do 15 listopada 2024 roku.

Nowe przepisy mają za zadanie wymusić na państwach UE dążenie do podnoszenia płacy minimalnej, przy czym każdy kraj będzie ustalał wysokość najniższej krajowej biorąc pod uwagę m.in. siłę nabywczą, długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany, jak również poziomy wynagrodzeń, ich rozkład i wzrost. Czytaj na ten temat w artykule: Najniższa krajowa 2025 - możliwe podwyżki z powodu dyrektywy UE