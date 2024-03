Zmiany w szkołach. Ministerstwo chce wpłynąć na dzieci i młodzież. Otworzy szkoły w weekendy.

Szkoły otwarte nie tylko w weekendy, ale i popołudniami. Ministerstwo nie ustaje w staraniach by zaktywizować nie tylko dzieci i młodzież, ale i dorosłych.

Ministerstwa nie ustają w staraniach, by zaktywizować obywateli - dotyczy to nie tylko dzieci i młodzieży, ale i dorosłych. Flagowymi działaniami są programy "Otwarta Szkoła" i "Aktywna Szkoła", których celem jest udostępnienie sportowej infrastruktury szkolnej poza godzinami placówek. Program startuje już 15 marca, a sportowa infrastruktura szkolna będzie dostępna dla obywateli. Związany jest z tym również program "Aktywna Szkoła", który ma zapewnić zaplecze personalne.

REKLAMA

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywna Szkoła”

Trwają działania mające przeciwdziałać niskiej aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych. Ich częścią są zmiany planowane w zakresie zasad lekcji wychowania fizycznego, a także działania Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki odpowiedzią na rosnące w tym zakresie potrzeby ma być program „Aktywna Szkoła”. Jego nazwa jest o tyle myląca, że program ma obejmować swym zakresem nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorosłych. Działania prowadzone w ramach programu mają ułatwić społeczeństwu dostęp do infrastruktury sportowej znajdującej się w szkołach i innych obiektach samorządowych. Resort ma zamiar wspierać finansowo szkoły i samorządy w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej wśród całych rodzin. Tylko w 2024 r. nakłady na realizację tych zamierzeń wyniosą aż 260.000.000 zł. Dodatkowo zostanie też ogłoszony program „Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego”. Dzięki niemu placówki będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 25.000 zł na zakup sprzętu sportowego.

Kim są realizator i animator „Aktywnej Szkoły”?

Choć zapowiedzi dotyczące wskazanych programów są obiecujące, może powstać uzasadniona wątpliwość co do tego, w jaki sposób Ministerstwo ma zamiar sprostać stronie organizacyjnej tego przedsięwzięcia. Jak wskazano, o realizację programu przez trzy lata będzie dbał wyłoniony realizator, który przeprowadzi rekrutację tzw. animatorów, czyli osób które będą prowadziły zajęcia sportowe na udostępnionych obiektach. Zgodnie z przewidywaniami Ministerstwa, od 2024 r. pokryje ono 100 godzin pracy animatora, który będzie mógł zarobić 60 zł brutto za godzinę pracy. Przypomnijmy, że w pierwszej połowie 2024 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej, która jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę to 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. będzie to 28,10 zł. Wskazana przez Ministerstwo stawka może więc robić wrażenie.

Więcej informacji na temat programu tutaj