Od 700 do 1000 zł podwyżki. Jest już projekt rozporządzenia. Wyższe wypłaty będą od 1 lipca. Ale czy to nadal nie jest za mało?

Od 700 do 1000 zł podwyżki od 1 lipca 2024 r. Jednak wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w niektórych kategoriach zaszeregowania nadal będzie poniżej poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Podwyższenie kwot minimalnego wynagrodzenia zasadniczego

Ostatnie miesiące to ciągłe oczekiwanie pracowników na podwyżki. I o ile pracownicy sektora prywatnego mogą w tym zakresie negocjować z pracodawcami w dowolnym momencie, o tyle sytuacja pracowników sfery budżetowej jest bardziej skomplikowana – są oni uzależnieni od przepisów regulujących wysokość przysługujących im wynagrodzeń. Jednak mamy dobre wiadomości dla pracowników samorządowych – Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wynika z niego, że od I do XV kategorii zaszeregowania dotychczasowe stawki wzrosną o 700 zł, od XVI do XVIII – o 800 zł, w XIX – o 900 zł, a w XX – o 1000 zł. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 lipca.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że podwyższenie kwot minimalnego wynagrodzenia zasadniczego ma między innymi uatrakcyjnić możliwość zatrudnienia w jednostkach samorządowych. Nie da się bowiem ukryć, że obecne stawki, pomimo szeregu dodatkowych uprawnień pracowników samorządowych (np. prawa do szeregu dodatków do wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej, czy świadczeń z ZFŚS) nie są konkurencyjne i nie zachęcają wykwalifikowanych pracowników do podejmowania zatrudnienia w sektorze samorządowym.

REKLAMA

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nadal poniżej poziomu minimalnego wynagrodzenia.

W zaproponowanej tabeli minimalnego wynagrodzenia zasadniczego aż do VI kategorii jest ono niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednak w sytuacjach, w których pracownik jest uprawniony jedynie do wynagrodzenia zasadniczego, pracodawca będzie mógł ustalić gwarantowaną ustawowo wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlaczego zastosowano takie rozwiązanie? Z uzasadnienia wynika, że wynagrodzenie pracownika samorządowego nie może być ustalone poniżej kwoty określonej dla przypisanej mu kategorii zaszeregowania, co może oznaczać obligatoryjne podwyżki. Zatem ustalenie poziomu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. w wysokości 4300 zł, oznaczałoby 30 proc. podwyżkę (1000 zł). Tymczasem podwyżki dla pracowników państwowej sfery budżetowej określone są na poziomie 20 proc. Tymczasem minimalne wynagrodzenie za pracę poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym m.in. dodatek funkcyjny, premie, nagrody oraz dodatki do wynagrodzenia z wyjątkami określonymi w ustawie.