Prawie 860 zł będzie mógł w lipcu wynieść ten dodatek. To dzięki wzrostowi płacy minimalnej. A do tego wynagrodzenie.

Prawie 860 zł – tyle będzie mógł w lipcu wynieść ten dodatek. Do tego wynagrodzenie. Od 1 lipca 2024 r. wzrośnie wysokość płacy minimalnej, a w ślad za nią dodatku za pracę w porze nocnej.

Pracownicy mogą otrzymywać różne dodatki do wynagrodzenia

Wynagrodzenie zasadnicze to nie zawsze wszystko, na co może liczyć pracownik w trakcie miesiąca. W zależności od systemu wynagradzania pracownicy mogą otrzymać prowizję, premię, a także różnego rodzaju dodatki do wynagrodzenia. Jednym z nich jest dodatek za pracę w nocy.

Choć w art. 1517 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ustawodawca wskazał, że pracą w godzinach nocnych jest praca wykonywana między godziną 21:00 a godziną 7:00, obejmująca maksymalnie 8 godzin czasu pracy, to nie w każdym zakładzie pracy musi obowiązywać taki przedział godzinowy. O tym, kiedy pora nocna się zaczyna, a kiedy kończy, może zdecydować pracodawca określając to w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Jeśli tego nie zrobi, zastosowanie będzie miała ogólna norma kodeksowa. Należy pamiętać o tym, że pracodawca nie tylko może określić godziny pracy w nocy, ale może też określić je różnie dla różnych pracowników (np. w poszczególnych działach). Jedyną grupą, której praw nie można w tym zakresie regulować, są pracownicy młodociani, dla których pora nocna przypada zawsze pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach (art. 191 § 21–3 i § 26 k.p.) pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00.

REKLAMA

Praca w nocy jest szczególnie obciążająca dla pracowników. Dlatego zazwyczaj w tych zakładach pracy, w których jest ona konieczna, pracę wykonuje się na zmiany, tak aby tylko w niektórych okresach konieczne było świadczenie jej w nocy. Jednak są i takie grupy zawodowe, które pracują tylko w nocy albo pracownicy, którzy ze względu na swoją specyficzną sytuację chcą pracować właśnie w takim systemie.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia. Oblicza się go za każdą godzinę pracy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. To zaś oznacza, że od 1 lipca 2024 r. stawka ta wzrośnie wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które będzie wynosiło od tego dnia 4300 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że w lipcu przypadną do przepracowania 184 godziny, będzie ona wynosiła 4,67 zł za godzinę. Oznacza to, że pracownik pracujący tylko w porze nocnej będzie mógł w tym miesiącu zarobić dodatkowo co najmniej 859,28 zł, a więc prawie 860,00 zł. Co najmniej, bo kwoty wskazane przez ustawodawcę to minimalna wysokość dodatku, a każdy pracodawca ma możliwość określenia go w wyższej wysokości.