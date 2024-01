Kolejny wzrost limitu dla działalności nierejestrowanej cieszy tych, którzy poprawiają kondycję domowego budżetu korzystając z możliwości prowadzenia niewielkiej działalności bez konieczności jej rejestrowania w CEIDG. Jednak brak rejestracji to jedno, a rozliczenia na gruncie VAT, to odrębna sprawa. Warto sprawdzić, czy ciesząc się uproszczeniami przewidzianymi dla tej formy działalności nie zaniedbuje się obowiązków czynnego podatnika VAT.

Limit działalności nierejestrowanej rośnie

Działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana) cieszy się popularnością wśród osób, które posiadając stałe źródło dochodów chcą dodatkowo prowadzić w niewielkim zakresie działalność zarobkową mającą na celu czy to podreperowanie domowego budżetu, czy też realizację ich pasji. Jest to forma działalności szczególnie popularna wśród rękodzielników i osób, które przed rozpoczęciem działalności gospodarczej chcą „wybadać” rynek i sprawdzić swoje możliwości. Mogą ją prowadzić osoby fizyczne których przychód należny z tego tytułu nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców). Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600 zł, a w 2024 r. będzie dalej rosło i w pierwszej połowie roku będzie wynosiło 4242 zł, a w drugiej 4300 zł. Wysokość przychodu, który będzie można uzyskać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej wzrośnie więc w nowym roku do 3181,50 zł by od 1 lipca 2024 r. osiągnąć poziom 3225 zł.



Zobacz: Ile można zarobić na działalności nierejestrowanej od stycznia 2024 roku?

REKLAMA

Rozliczanie VAT nie ma związku z rejestracją w CEIDG

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną często zapominają o tym, że fakt, że nie muszą rejestrować firmy i mogą korzystać z rozliczenia uzyskanych w tej formie przychodów dopiero w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekłada się na obowiązki, które mogą obciążać je na gruncie VAT. W ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług znajduje się bowiem definicja działalności gospodarczej całkowicie niezależna od tej sformułowanej w ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Można więc prowadzić działalność nierejestrowaną, której nie trzeba zgłaszać do CEiDG, a która będzie jednocześnie podlegała rozliczaniu na gruncie VAT.

Kto może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

Niewielkie rozmiary działalności nierejestrowanej w praktyce sprawią, że w większości przypadków osoby, które ją prowadzą będą mogły skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o VAT, z którego wynika, że zwalnia się od tego podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Należy jednak pamiętać, że nie każdy podmiot może z tego zwolnienia skorzystać. W art. 113 ust. 13 ustawy o VAT ustawodawca wskazał, że zwolnienia nie stosuje się na przykład do świadczących usługi prawnicze, czy w zakresie doradztwa. Są z niego także co do zasady wyłączeni podatnicy dokonujący internetowej sprzedaży preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), czy urządzeń elektrycznych (PKWiU 27). Każda osoba prowadząca działalność nierejestrowaną powinna więc sprawdzić czy to, czym się zajmuje, nie zostało przez ustawodawcę wykluczone z możliwości zwolnienia od VAT i czy podejmując swoją, nawet niewielką działalność, nie stała się czynnym podatnikiem VAT. Taki pogląd potwierdzają organy podatkowe, np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 października 2023 r. (nr 0113-KDIPT1-1.4012.519.2023.2.MSU).



Podstawa prawna