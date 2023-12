Nie chcesz być zaskoczony wysokością przelewu w styczniu? Jeszcze w grudniu sprawdź czy musisz złożyć formularz PIT-2.

Formularz PIT-2 zawiera oświadczenia i wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Mogą go składać wszyscy podatnicy, od których dochodów płatnicy pobierają zaliczki na PIT. Nieważne czy jesteś pracownikiem, czy zleceniobiorcą, jeśli płatnik pobiera od wypłacanych ci należności zaliczkę na podatek, powinieneś zastanowić się, czy jest potrzeba abyś złożył na kolejny rok podatkowy stosowne wnioski i oświadczenia – może to wpłynąć na wysokość przelewu, który otrzymasz w styczniu.

Formularz PIT-2 wpływa na wysokość wypłaty na rękę

Formularz PIT-2 zawiera:

REKLAMA

oświadczenie podatnika w sprawie pomniejszenia miesięcznej zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek składane zakładowi pracy lub płatnikowi, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof (część C), oświadczenie podatnika w sprawie pomniejszenia miesięcznej zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek składane innym płatnikom (część D), oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko (część E), oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (część F), oświadczenie podatnika składane płatnikowi (tj. płatnikowi wypłacającemu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z zasiłku macierzyńskiego) w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 updof (tj. w sprawie ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów), wniosek podatnika składany płatnikowi (tj. płatnikowi wypłacającemu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z zasiłku macierzyńskiego) o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, wniosek podatnika składany płatnikowi (tj. zakładowi pracy lub płatnikowi, o którym mowa w art. 41 ust. 1 updof) o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, wniosek podatnika składany płatnikowi (zakładowi pracy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną lub płatnikowi, o którym mowa w art. 41 ust. 1 updof, np. zleceniodawcy, zamawiającemu dzieło) w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.

Kiedy trzeba złożyć formularz PIT-2?

Oświadczenia i wnioski objęte formularzem PIT-2 mogą być składane w dowolnym momencie roku podatkowego. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że płatnik ma obowiązek uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał (w zależności od okoliczności i własnych możliwości może je uwzględnić niezwłocznie po ich otrzymaniu), to jeśli pracownik chce mieć pewność, że złożone przez niego wnioski i oświadczenia będą uwzględnione od stycznia, musi złożyć płatnikowi formularz jeszcze w grudniu.

Jak długo jest ważny PIT-2?

Co do zasady oświadczenia i wnioski objęte formularzem PIT-2 dotyczą również kolejnych lat (chyba że zostaną w tych kolejnych latach przez podatników wycofane lub zmienione). Wyjątkiem od tej zasady są wnioski składane płatnikom w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym. Wynika to zarówno z treści art. 31c ust. 2 updof (przepis ten wyraźnie mówi o możliwości składania takich wniosków dotyczących danego roku podatkowego), jak i z treści formularza PIT-2. W części J. tego formularza przeznaczonej do składania tych wniosków wpisuje się bowiem rok, zaś z objaśnień do formularza PIT-2 wprost wynika, że wniosek z części J dotyczy tylko jednego roku. Bazując jedynie na treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podobnie rzecz się powinna mieć w przypadku oświadczeń o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, gdyż z art. 32 ust. 3 updof wynika, że oświadczenia takie dotyczą „danego roku”. W tym jednak przypadku treść objaśnień z 30 grudnia 2022 r. w powiązaniu z treścią formularza PIT-2 jednoznacznie prowadzą do wniosku, że oświadczenia takie dotyczą jednak również kolejnych lat.



Podstawa prawna

art. 31a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)