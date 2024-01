Trzynastka, Jak wyliczyć ją dla pracownika, który chorował? Sprawdź. [wyliczenia]

Wysokość trzynastki należy obliczać indywidualnie dla każdego pracownika. Dokonując obliczeń trzeba uwzględnić szereg okoliczności, w tym okresy niezdolności do pracy – przedstawiamy przykładowe wyliczenia.

Choroba obniża wysokość trzynastki

Wysokość trzynastki jest uzależniona między innymi od wysokości wynagrodzenia, które pracownicy otrzymywali w trakcie roku i trzeba ją ustalić indywidualnie dla każdego z nich. Istotny wpływ na jej poziom mają okresy nieświadczenia pracy, które miały miejsce na przestrzeni roku. Wynagrodzenie roczne ustala się bowiem w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając:

1) wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także

2) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz

3) wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy



Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną należy do grupy świadczeń, które podlegają wyłączeniu z podstawy trzynastki, co wynika z § 6 pkt 7 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. poz. 14). W miesiącach, w których pracownik był chory należy więc odpowiednio przeliczyć wynagrodzenie włączane do podstawy trzynastki.

Przykład Pracownica urzędu gminy została zatrudniona od 1 kwietnia 2023 r. Jej wynagrodzenie wynosiło 5600 zł. Od 16 października do 5 listopada pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim. Jak obliczyć podstawę przysługującej jej trzynastki?

Przedmiotowa pracownica była zatrudniona przez 9 miesięcy, a w dwóch z nich była nieobecna w pracy w powodu choroby.

KROK 1

Wynagrodzenie za okres od kwietnia do września, które należy wliczyć do podstawy trzynastki to 6 x 5600 zł = 33.600 zł.

KROK 2

Wynagrodzenie za październik i listopad należy odpowiednio pomniejszyć za dni choroby stosując § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 927). Miesięczną stawkę wynagrodzenia należy w tym celu podzielić przez 30, otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

5600 zł ÷ 30 = 186,67 zł

186,67 zł x 16 dni nieobecności w październiku = 2986,72 zł

5600 zł – 2986,72 zł = 2613,28 zł

186,67 zł x 5 dni nieobecności w listopadzie = 933,35 zł

KROK 3

Wynagrodzenie za cały okres zatrudnienia wchodzące do podstawy trzynastki wyniosło więc w przypadku tej pracownicy 33.600 zł + 2986,72 zł +933,35 zł + 5600 zł = 43.120,07 zł

Przysługująca tej pracownicy trzynastka będzie więc wynosiła 43.120,07 zł x 8,5% = 3665,21 zł.

