Planujesz dorobić w komisji wyborczej? To nie zawsze się opłaca. Sprawdź, jak to wpłynie na twoją trzynastkę [wyliczenia].

Przed nami kolejne wybory i kolejna szansa na udział w pracach komisji wyborczej. Jednak czy to zawsze jest korzystne? Warto to przeanalizować indywidualnie.

Jakie świadczenia przysługują członkom komisji wyborczych?

Członkom komisji wyborczych przysługują:

1) diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów;

2) zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w przypadku członków okręgowych, rejonowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w przypadku członków obwodowych komisji wyborczych.

Ponadto członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje:

1) zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy,

2) do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Biorąc pod uwagę fakt, że wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy, diety, które mogą uzyskać członkowie komisji wyborczych, są dla nich dodatkowym dochodem, który mogą uzyskać w sposób niekolidujący ze swoimi obowiązkami służbowymi. Jednak czy na pewno?

Zwolnienie od pracy przysługuje członkom komisji nie tylko na dzień głosowania i liczenia głosów, ale także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów. W praktyce, biorąc pod uwagę fakt, że liczenie głosów rzadko kończy się w dniu głosowania przed północą, członkom komisji zazwyczaj przysługuje zwolnienie od pracy na poniedziałek i wtorek po dniu głosowania. Za te dni przysługuje im m.in. prawo do wynagrodzenia. Jeśli jednak zajdzie potrzeba skorzystania z dodatkowych 5 dni zwolnienia, które mogą być przeznaczone np. na udział w szkoleniu dla członków komisji, to za ten okres wynagrodzenie nie będzie pracownikowi przysługiwało. Dodatkowo każdy dzień zwolnienia, zarówno z pierwszej, jak i drugiej wskazanej kategorii, wpłynie na prawo pracownika do trzynastki.

Jak obliczyć efektywny czas pracy krwiodawcy na potrzeby trzynastki?

Aby nabyć prawo do trzynastki w pełnej wysokości, pracownik musi przepracować u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy. Jeżeli przepracuje tylko część, będzie miał prawo do wynagrodzenia dodatkowego w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu, jednak w takim przypadku warunkiem jest to, że przepracowany okres wynosi co najmniej 6 miesięcy (art. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Co prawda ustawodawca przewidział szereg wyjątków od zasady 6 miesięcy, jednak żaden z nich nie dotyczy członków komisji wyborczych.

Ustalając czas efektywnej pracy danego pracownika na potrzeby trzynastki, należy kierować się sposobem obliczania terminów wynikającym z art. 114 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zgodnie z którym, jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za trzydzieści dni (regulacja ta znajduje zastosowanie na podstawie art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Oznacza to, że aby warunek przepracowania 6 miesięcy został spełniony, pracownik musi efektywnie przepracować w trakcie roku co najmniej 180 dni.

Przykład Anna M. w 2024 r. przepracuje w urzędzie gminy okres od 1 stycznia do 31 lipca 2024 r. W okresie od 29 stycznia do 1 marca pracownica będzie przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku ze skomplikowanym złamaniem nogi. Podczas wyborów samorządowych będzie członkiem obwodowej komisji wyborczej. W związku z tym będzie przysługiwało jej zwolnienie od pracy na dni 8, 9, 22 i 23 kwietnia 2024 r., a także na 3 dodatkowe dni w związku ze szkoleniem przeprowadzanych dla członków komisji. Oznacza to, że w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2024 r. pracownia przepracuje efektywnie jedynie 173 dni (28 w styczniu, po 30 w marcu i czerwcu, 23 w kwietniu, po 31 w maju i lipcu), a co za tym idzie, nie nabędzie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Pracownica powinna więc rozważyć, czy korzyść finansowa jaką uzyska z tytułu udziału w pracach komisji przewyższy wysokość trzynastki, którą mogłaby otrzymać, gdyby nie brała w nich udziału

