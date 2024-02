Zarobiłeś w 2023 r. mniej niż 30.000,00 zł? Sprawdź, czy musisz w 2024 r. złożyć zeznanie podatkowe.

Osoby, które uzyskały w 2023 r. opodatkowany przychód, muszą do końca kwietnia 2024 r. złożyć roczne rozliczenie PIT. Jednak istnieje też grupa podatników, których ten obowiązek nie obciąża, np. osoby uzyskujące tylko przychody zwolnione od podatku. A co jeśli uzyskało się przychód opodatkowany, ale mieszczący się w kwocie wolnej od podatku?

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku jest to określona ustawowo kwota, do wysokości której dochód nie podlega opodatkowaniu. Ma ona zastosowanie w przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej, czyli na tzw. zasadach ogólnych. W 2023 r. wynosiła ona 30.000 zł. Oznacza to, że osoby, których dochody zmieściły się w tym limicie, nie zapłacą podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że nie będą miały obowiązku złożenia rozliczenia rocznego.

REKLAMA

Czy dochody poniżej kwoty wolnej od podatku wymagają złożenia zeznania podatkowego?

Co do zasady osoby, które uzyskały w roku podatkowym dochody podlegające opodatkowaniu, mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego. Uzyskanie dochodu poniżej kwoty wolnej od podatku nie zwalnia podatnika z tego obowiązku. W praktyce nie musi to jednak oznaczać, że podatnik faktycznie będzie musiał dokonać czynności związanych z rozliczeniem podatkowym. Na ogólnych zasadach, które obowiązują od 2019 r., może bowiem zdecydować, czy dokona rozliczenia sam, czy zda się w tym zakresie na organ podatkowy. Od 15 lutego 2024 r. w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą swoje rozliczenia podatkowe wstępnie przygotowane przez urząd skarbowy na podstawie informacji przekazanych przez płatników. Mogą je sprawdzić i zaakceptować, mogą dokonać w nich zmian, złożyć rozliczenie w całkiem innej formie, ale mogą też nie robić nic. W tym ostatnim przypadku deklaracja automatycznie będzie uznawana za złożoną ostatniego dnia rozliczenia podatkowego.



Podstawa prawna

art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)