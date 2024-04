Przeciętnie 1700 zł podatku do zwrotu. Czekać trzeba od 30 do 90 dni. Sprawdź, czego możesz się spodziewać.

Spora grupa podatników złożyła już roczne rozliczenia PIT. Szybkie złożenie zeznania podatkowego zazwyczaj oznacza, że podatnik spodziewa się zwrotu nadpłaty i chciałby otrzymać ją jak najszybciej.

Na rozliczenie podatku pozostał niecały miesiąc

Na złożenie rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych pozostał już niecały miesiąc. Termin minie 30 kwietnia 2024 r. i w tym roku wypada on we wtorek, a więc podatnicy nie mogą liczyć na jego przedłużenie. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, urzędy skarbowe zwróciły już podatnikom prawie 11,5 mld złotych nadpłaconego podatku za 2023 r., a przeciętny zwrot wynosi 1700 zł. Spośród podatników, którzy dokonali już rozliczenia, ponad 5 mln złożyło je korzystając z usługi Twój e-PIT.

REKLAMA

Ile trzeba czekać na zwrot podatku?

Jak co rok, jako pierwsi dokonują rozliczeń ci podatnicy, którzy spodziewają się zwrotu podatku. Choć nie wynika to z przepisów, wiadomo bowiem, że im szybciej podatnik złoży rozliczenie, tym szybciej otrzyma zwrot nadpłaty. Na początku okresu rozliczeniowego złożonych deklaracji jest jeszcze mało i urzędy skarbowe po prostu mają „większe moce przerobowe” i weryfikują je szybciej, a w konsekwencji, szybciej dochodzi również do zlecenia wypłaty zwrotu podatku. Obecnie, gdy na dokonanie rozliczenia pozostał już niecały miesiąc, podatnicy nie mogą liczyć na tego rodzaju przyspieszenie i powinni pamiętać, że obowiązujący termin zwrotu podatku to:

- 3 miesiące od dnia złożenia zeznania,

- 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania.

Na szybszy zwrot mogą liczyć osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, które złożą rozczne rozliczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – dla nich termin może zostać skrócony do 30 dni. Aby skorzystać z tej możliwości muszą zaznaczyć odpowiedni kwadrat w części W deklaracji PIT-36 lub części O deklaracji PIT-37.

Jak widać, na obecnym etapie rozliczeń rocznych, jeśli podatnik chciałby skrócić czas oczekiwania na zwrot, powinien złożyć zeznania w wersji elektronicznej. Status nadpłaty będzie można sprawdzać w e-Urzędzie Skarbowym w zakładce „Zwroty podatku”.



Zwrot podatku będzie dokonany na:

- rachunek bankowy podatnika,

- przekazem pocztowym.

Aby pieniądze mogły wpłynąć na rachunek bankowy, konieczne jest jego wskazanie. Jeżeli numer rachunku był zgłoszony urzędowi skarbowego w latach wcześniejszych i jest aktualny, to nie trzeba ponownie podawać jego numeru. Jeśli jednak podatnik nie podał go wcześniej lub numer uległ zmianie, należy wpisać odpowiednie informacje w części V formularza PIT-36 lub części N formularza PIT-37.