Komornik zabierze mniej wynagrodzenia. Którzy dłużnicy skorzystają? Sprawdź komu i ile zostanie na koncie.

Już od lipca komornik zabierze mniej wynagrodzenia. Jednak nie każdy dłużnik zaoszczędzi. Zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia, a wraz z nią kwota wolna od potrąceń. Ale alimenty trzeba będzie potrącań po staremu.

Istnieją granice potrąceń i kwoty wolne

Jednym z przejawów ochrony wynagrodzenia za pracę jest ścisłe określenie w obowiązujących przepisach zasad dokonywania z niego potrąceń i egzekucji. Pracodawca dokonujący potrącenia ma obowiązek kierować się m.in. określoną w przepisach kolejnością potrąceń, a także granicami i kwotami wolnymi od potrąceń. Te ostatnie to minimum, które pracownik musi otrzymać z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia. Jest ono obliczane w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc w 2024 r. wzrosło w styczniu, a od lipca wzrośnie kolejny raz. To zaś oznacza, że komornicy będą mogli za pośrednictwem pracodawców zająć mniejszą część wynagrodzenia.

Wolna od potrąceń jest kwota:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

Alimentów nie obowiązują kwoty wolne

Oznacza to, że w przypadku pracownika korzystającego z podstawowych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek, który nie dokonuje wpłat do PPK, kwota wolna stanowiąca 100 proc. wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi do 30 czerwca 2024 r. 3221,98 zł, a od 1 lipca 2024 r. kwota ta wzrośnie do 3261,53 zł. To oznacza, że wartość 75 proc. wynagrodzenia wzrośnie z 2416,49 zł do 2446,15 zł, a 90 proc. tej kwoty z 2899,78 zł do 2935,38 zł.

Choć wzrost wskazanych kwot może wydawać się niewielki, to z pewnością w sytuacji, gdy przysługujące pracownikowi wynagrodzenie podlega zajęciu, znaczenie ma dla niego każda złotówka. Dłużnicy muszą jednak pamiętać o tym, że kwoty wolne od potrąceń nie mają zastosowania w odniesieniu do zajęć alimentacyjnych – w ich przypadku potrąceń dokonuje się do wysokości 3/5 wynagrodzenia, bez konieczności wypłaty pracownikowi wskazanego minimum.