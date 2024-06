Od 1 lipca 2024 r. tego komornik nie zabierze dłużnikowi. Zmieniają się kwoty wolne od potrąceń. Co z alimentami?

Tego komornik nie zabierze dłużnikowi. Od lipca zmieniają się kwoty wolne od potrąceń, których wysokość jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia. A co z alimentami?

Kwota wolna odnosi się do wysokości minimalnego wynagrodzenia

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę zostały uregulowane w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Określa ona nie tylko kolejność ich dokonywania, ale również granice i kwoty wolne, czyli minimum, które musi trafić do pracownika i poniżej którego komornik nie może już dokonać egzekucji. Wartość ta nie została określona przez ustawodawcę kwotowo, a poprzez odniesienie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że każda jego podwyżka wpływa na wysokość kwoty wolnej. Tak będzie również od 1 lipca 2024 r., kiedy to wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie do 4300 zł.

Wolna od potrąceń jest kwota: minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi; 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

Kwota wolna nie dotyczy egzekucji alimentacyjnej

Dokładna wysokość kwoty wolnej będzie w pewnym stopniu uzależniona od indywidualnej sytuacji pracownik – np. od tego, z jakich kosztów uzyskania przychodów korzysta, czy podlega zwolnieniom podatkowym, czy dokonuje wpłat na PPK. W najbardziej typowej sytuacji pracownika korzystającego z podstawowych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek, który nie dokonuje wpłat do PPK, kwota wolna stanowiąca 100 proc. wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie wynosiła od 1 lipca 2024 r. 3261,53 zł. To oznacza, że wartość 75 proc. wynagrodzenia wzrośnie do 2446,15 zł, a 90 proc. tej kwoty do 2935,38 zł. Dłużnicy muszą jednak pamiętać o tym, że kwoty wolne od potrąceń nie mają zastosowania w odniesieniu do zajęć alimentacyjnych – w ich przypadku potrąceń dokonuje się do wysokości 3/5 wynagrodzenia, bez konieczności wypłaty pracownikowi wskazanego minimum.