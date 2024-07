Podwyżka dla nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025. Decyzja ma zapaść 22 sierpnia. Spłaszczenie wynagrodzeń to duży problem

Podwyżka dla nauczycieli mianowanych w roku szkolnym 2024/2025. Decyzja ma zapaść 22 sierpnia 2024 roku. Spłaszczenie wynagrodzeń jest dużym problemem i w praktyce utrudnia funkcjonowanie systemu awansu zawodowego.

Spłaszczenie wynagrodzeń nauczycieli jest problemem

Temat wynagrodzeń nauczycieli wciąż powraca. Zarówno w kontekście podwyżek, jak i demotywującego spłaszczania pensji. Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych do co najmniej 5158 zł brutto. Nie chodzi jednak tylko o podwyżkę, a również o większe zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli początkujących i mianowanych. Jednak jak podaje Serwis Samorządowy, choć kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej przyznaje im w tej sprawie rację, to jednocześnie nie podejmuje działań, które mogłyby wskazywać na zamiar zrealizowania tych postulatów. Decyzja ma zapaść 22 sierpnia, a termin ten wyraźnie wskazuje, że nauczyciele nie powinni liczyć na podwyżki od początku zbliżającego się roku szkolnego 2024/2025. Tymczasem ZNP alarmuje, że mające obecnie miejsce spłaszczenie stawek minimalnego wynagrodzenia nie sprzyja podnoszeniu przez nauczycieli kwalifikacji.

Przypomnijmy, że zgodnie ze „starymi” unormowaniami płacowymi różnica w stawkach minimalnych wynagrodzeń nauczycieli początkowych i mianowanych z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosiła 430 zł. W 2022 r. została ona sprowadzona do 173 zł, a podwyżka z 2024 r. pogłębiła ten problem – różnica wynosi obecnie 149 zł. Tymczasem zdaniem ZNP, różnica ta powinna wynosić co najmniej 250 zł.

Co czwarty nauczyciel, to nauczyciel mianowany

Jak podaje Serwis Samorządowy, według danych SIO obecnie w systemie edukacji pracuje 624.856 nauczycieli na 735.535 etatach, z czego:

124.633 (152.225 etatów) to nauczyciele początkujący,

126.348 (149.336 etatów) to nauczyciele mianowani ,

345.872 (394.552 etatów) to nauczyciele dyplomowani.

Jak z tego wynika, postulat ZNP to w praktyce 101 zł podwyżki dla co czwartego nauczyciela (czyli nauczyciela mianowanego). Sprawa ma zostać przeanalizowana 22 sierpnia, jednak biorąc pod uwagę mały odstęp czasu, jaki dzieli ten termin od rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025, wydaje się bardzo mało prawdopodobne, by istniała szansa na zrealizowanie tego postulatu od września 2024 r. Tymczasem trudno nie zgodzić się z argumentem związków zawodowych, zgodnie z którym, jeśli ma funkcjonować system awansu zawodowego, to ten awans musi też mieć wymiar finansowy.