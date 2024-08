Kolejne 1000 zł dodatku dla pracowników pomocy społecznej. Zainterweniowały samorządy. Wypłata powinna być jak najszybciej

Będzie kolejne 1000 zł dodatku dla pracowników pomocy społecznej? W tej sprawie zainterweniowały samorządy. Wypłata powinna nastąpić jak najszybciej by pozostać w zgodzie z przepisami Kodeksu pracy i zapobiec odpływowi pracowników do innych jednostek.

W ostatnim czasie spora grupa pracowników m.in. pomocy społecznej mogła cieszyć się z 1000 zł – jak to określano – podwyżki. W rzeczywistości ten 1000 zł brutto, który trafił na ich konta to tak naprawdę dodatek motywacyjny wypłacany na podstawie programu przyjętego przez rząd. W połowie maja prezydent podpisał nowelizację ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To właśnie te regulacje pozwoliły na przyjęcie w tym zakresie odpowiednich uchwał, a w dalszej kolejności na wypłatę od 1 lipca 2024 roku przedmiotowego dodatku.

Niesprawiedliwość, dyskryminacja i odpływ pracowników - tak jest teraz

Jednak rządowy programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027 jest adresowany do pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ma on na celu wsparcie pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w następujących jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej:

ośrodkach pomocy społecznej,

powiatowych centrach pomocy rodzinie,

centrach usług społecznych,

placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,

ośrodkach interwencji kryzysowej,

ośrodkach wsparcia (ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klubach samopomocy).

Takie określenie kręgu adresatów programu sprawiło, że nie objął on swoim zakresem pracowników systemu pomocy społecznej realizujących zadania wynikające z innych ustaw niż ustawa o pomocy społecznej. Na ten problem zwrócił uwagę Śląski Związek Gmin i Powiatów, który obawia się odpływu tych pracowników do innych jednostek, w których dodatki są wypłacane. Samorządowcy chcą więc, by program umożliwiający wypłatę dodatkowego 1000 zł objął wszystkich pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej niezależnie od podstawy prawnej. Związek wskazał, że zadaniem dodatku motywacyjnego jest motywowanie do pracy, a w obecnej sytuacji skutek jest odwrotny. Przyznanie dodatkowych środków finansowych tylko wybranej grupie pracowników spowodowało poczucie dużej niesprawiedliwości oraz dyskryminacji. Tymczasem realizacja przez pracowników zadań z zakresu polityki społecznej w oparciu o różne ustawy, w ramach jednej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, nie powinna być powodem do różnicowania wysokości wynagrodzenia za pracę. Związek przypomniał, że zgodnie z art. 183c ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku przedmiotowych dodatków – pracownicy zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej, choć realizują różne zadania, wykonują pracę o jednakowej wartości, porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku, posiadają porównywalne kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami przewidzianymi w przepisach prawa lub praktyką i doświadczeniem zawodowym.