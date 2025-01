Już teraz możesz zyskać prawie 3500 złotych dodatkowego dochodu. W 2025 roku ta kwota wzrosła o ponad 200 złotych. Kto skorzysta?

Komunikat ZUS: Już jest wzór ERWD. Wniosek dla renty wdowiej. Kalkulator. Wykaz dokumentów do wniosku. Jak wypełnić? [plik PDF do ściągnięcia]

Do otrzymania renty wdowiej niezbędny jest wniosek ERWD. ZUS go właśnie go opublikował. W artykule wzór ERWD w formacie PDF do ściągnięcia. Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń i inne dokumenty.