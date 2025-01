Skutki planowanej reformy prawa pracy odczuje 5 milionów pracowników. Odczują je również pracodawcy – będą mieli więcej pracy i większe wydatki. Jak zwykle więc, gdy jedna strona korzysta, druga będzie musiała stracić.

Planowane zmiany obejmą 5 milionów pracowników

Kilka miesięcy temu jedną z najgłośniejszych medialnie zmian prawa była planowana zmiana dotycząca zasad naliczania pracowniczego stażu pracy. Temat jednak z czasem ucichł. Jak się okazuje, prace nad projektem nadal się toczą, a cisza nie oznacza, że rządzący odstąpili od realizacji pomysłu. Znowelizowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r. i zgodnie z szacunkami, obejmą 5 milionów pracowników. Odległy termin wejścia w życie planowanych zmian jest związany między innymi z tym, że po pierwsze, będą one wymagały wprowadzenia przez pracodawców zmian w systemach kadrowo-płacowych, a po drugie, będą stanowiły dla nich dodatkowe obciążenie finansowe. Na czym mają polegać? Chodzi o zmianę w sposobie naliczania stażu pracy, co przełoży się m.in. na uprawnienia pracowników zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego, dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej czy wysokości odprawy.

Pracownicy odczują skutki finansowe

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów do ogólnego stażu pracy nie są zaliczane okresy prowadzenia działalności gospodarczej, czy okresy wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. To sprawia, że osoby, które zarobkują w tej formie, a następnie zdecydują się podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, znajdują się w dużo gorszej sytuacji niż pracownicy ze stażem pracy porównywalnym do czasu ich aktywności zawodowej i mocno odczuwają skutki finansowe takiego stanu rzeczy. Dla przykładu, gdy chodzi o pracowników samorządowych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 38 ust. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Będzie dalszy ciąg dużej reformy prawa pracy

Rozwiązaniem korzystnym dla pracowników będzie po wprowadzeniu zmian również to, że zaliczeniu do stażu pracy będą podlegały wszystkie udowodnione okresy, a nie tylko okresy przypadające po wejściu w życie ustawy. W konsekwencji, w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów sytuacja wielu pracowników może się zmienić i mogą oni zyskać prawo np. do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia czy też prawo do dodatku za wieloletnią pracę wyższego stopnia. Dla przykładu, gdy mowa o pracownikach samorządowych, dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z zapowiedziami resortu rodziny, te zmiany to dopiero początek dużej reformy prawa pracy. Wciąż aktualne są bowiem plany skrócenia tygodnia pracy. Nadal nie wiadomo jednak, czy miałoby to oznaczać wprowadzenie 35 godzin pracy w tygodniu, czy skrócenie tygodnia pracy do czterech dni.