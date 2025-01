Przepisy mówią jasno, jakie kwoty można potrącać z wynagrodzenia. Czy odnosi się to również do trzynastki? Jaka kwota trafi do pracownika, a jaka do komornika? Zasady są określone w przepisach. Sprawdź na czym polegają.

Potrącenia na rzecz komornika z wynagrodzenia za pracę

Przepisy mówią jasno ile można potrącić z wynagrodzenia pracownika

Czy komornik zabierze całą trzynastkę? Potrącenia na rzecz komornika z wynagrodzenia za pracę Potrącanie należności z wynagrodzenia przysługującego pracownikom przysparza pracodawcom wielu problemów, a samych pracowników często zaskakuje. I o ile w przypadku wypłaty wynagrodzenia w stałej wysokości sprawa nie jest aż tak skomplikowana, to w przypadku wypłaty niestandardowych należności lub zawarcia z pracownikiem dodatkowej umowy cywilnoprawnej, pojawiają się wątpliwości. Jednym z takich przypadków jest wypłata tzw. trzynastki, czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który ono przysługuje. Jedynie w przypadku pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania tego stosunku pracy. Świadczenie trafia na konta pracowników pomniejszone m.in. o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ubezpieczeniowe. Jednak jak postępować z nim w sytuacji, gdy wynagrodzenie przysługujące pracownikowi jest objęte egzekucją komorniczą? REKLAMA Przepisy mówią jasno ile można potrącić z wynagrodzenia pracownika REKLAMA Wynagrodzenie przysługujące pracownikowi podlega szczególnej ochronie, a przepisy mówią jasno, ile można z niego potrącić. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego są to należności wymienione w art. 87 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czyli:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.



Potrąceń dokonuje się we wskazanej przez ustawodawcę kolejności i w określonych przez niego granicach, które zostały ustalone w art. 87 § 3 k.p.:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Jednocześnie potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne i zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – trzech piątych. Do tej „układanki” trzeba jeszcze dołączyć określone w art. 871 k.p. kwoty wolne od potrąceń, czyli minimum, które pracownik musi otrzymać z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia. Jest ono obliczane w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i ma wysokość:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p. Czy komornik zabierze całą trzynastkę? Czy przytoczone zasady dotyczą również dodatkowego wynagrodzenia rocznego i należy obliczyć kwotę należną do wypłaty przy uwzględnieniu wskazanych zasad, czy też komornik zabierze całą trzynastkę? I tak, i nie.

Owszem, trzynastka jako część wynagrodzenia za pracę podlega ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach. Należy jednak pamiętać o tym, że stanowi ona jeden ze składników wynagrodzenia należnego pracownikowi. Jeżeli więc w tym samym miesiącu pracodawca dokonuje wypłat różnych świadczeń w ramach umowy o pracę, w tym w szczególności wynagrodzenia zasadniczego i trzynastki, to wówczas poszczególne świadczenia należy zsumować i od tak ustalonej sumy dokonać potrącenia, stosując jedną kwotę wolną (pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 19 listopada 2012 r., nr GNP-364/306-072-43-1/12). Podstawa prawna art. 87, art. 871 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)

