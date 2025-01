Wszelkie świadczenie przyznawane pracownikom przez pracodawców pociągają za sobą określone konsekwencje podatkowe i na gruncie ubezpieczeń społecznych. Czy jest szansa na 450 złotych od pracodawcy bez składek ZUS i bez konieczności dokumentowania wydatku?

Świadczenia przyznawane pracownikom wywołują konsekwencje

Wszelkie świadczenie przyznawane pracownikom przez pracodawców, czy to na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, czy to na podstawie przepisów o działalności socjalnej, pociągają za sobą określone konsekwencje podatkowe i na gruncie ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy są zazwyczaj zainteresowani tym, aby mogły one zostać objęte zwolnieniem od podatku dochodowego i zwolnieniem od składek ubezpieczeniowych. Jednak najczęściej, aby mogło tak być, muszą one spełniać ściśle określone warunki. Dotyczy to m.in. przyznawanych przez pracodawców benefitów żywieniowych.

Żeby skorzystać ze zwolnienia, trzeba zbierać paragony

Jak wynika z § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowi m.in. wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł. Na podstawi interpretacji prezentowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przez długi czas ze wskazanego zwolnienia korzystała zarówno wartość posiłków dostarczanych przez samego pracodawcę, jak i wartość przekazywanych pracownikom bonów, talonów, kuponów oraz kart przedpłaconych przeznaczonych na ten cel. Jednak sytuacja zmieniła się istotnie w 2023 roku, kiedy to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedstawionym przez siebie stanowisku z 4 października 2023 r. (znak DUS.111.400.58.2023.AO) wskazało, że dla skorzystania z tego zwolnienia konieczne jest każdorazowe przedstawienie przez pracownika paragonu dokumentującego dokonanie zakupu posiłku. Wywołało to wiele kontrowersji, bo nie tylko znacząco utrudniło funkcjonowanie pracownikom i pracodawcom oraz zwiększyło poziom biurokracji, ale zdaniem specjalistów, nie znajdowało podstawy w obowiązujących przepisach. Dodatkowo wskazywano, że w innych, analogicznych przypadkach, tego rodzaju postępowanie nie jest wymagane, np. w przypadku świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy świadczenia wychowawczego 800 plus.

450 złotych od pracodawcy bez składek ZUS i bez konieczności dokumentowania wydatku

Jednak mimo upływu czasu interpretacja wskazanych regulacji nie uległa zmianie. W reakcji na to, związkowcy i pracodawcy, członkowie Rady Dialogu Społecznego zaapelowali o wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach. Zgodnie z ich propozycją, przytoczony pkt 11 przepisu rozporządzenia miałby zyskać nowe brzmienie o treści:

wartość finansowanych przez pracodawcę:

a) posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia lub

b) otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia posiłków, napojów bezalkoholowych oraz artykułów spożywczych w placówkach gastronomicznych lub handlowych, jeżeli prowadzący taką placówkę zawarł stosowną umowę z wydającym te bony, talony, kupony lub karty przedpłacone

– bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 450 zł.

To miałoby zapewnić możliwość przekazania pracownikom na określony cel 450 złotych od pracodawcy bez składek ZUS i bez konieczności dokumentowania poniesionego wydatku.