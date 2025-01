Jak rozliczyć w PIT działalność nierejestrowaną? Tak można obniżyć wysokość uzyskanego przychodu

Prowadzenie działalności nierejestrowanej cieszy się coraz większą popularnością. Jest tak między innymi dlatego, że wysokość przychodu, który można uzyskać zarobkując w tej formie, stale rośnie. Jednak czy wiesz, jak rozliczyć uzyskanie w tej sposób przychody w zeznaniu podatkowym?

Działalność nierejestrowana jest coraz bardziej popularna

Działalność nierejestrowana cieszy się coraz większą popularnością. Limit przychodów, które można uzyskać bez obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej wciąż rośnie, co sprawia, że dodatkowe zarobkowanie staje się kuszącą perspektywą. Jednocześnie jednak, choć przepisy, które wprowadziły możliwość zarobkowania w tej formie obowiązują już od dłuższego czasu, wokół zasad, na których może się to odbywać, nadal krąży wiele mitów. Główną zaletą prowadzenia działalności nierejestrowanej (nieewidencjonowanej) jest to, że nie jest ona obarczona zbyt wieloma formalnościami. Nie oznacza to jednak, że takich formalności nie ma w ogóle. Zastrzeżenie to dotyczy w szczególności kwestii związanych z opodatkowaniem tej aktywności. Owszem, uzyskując przychody nie trzeba w tym wypadku rejestrować działalności gospodarczej, ale nadal obowiązkowe jest opodatkowanie uzyskiwanych z tego źródła przychodów. Aby dokonanie takiego rozliczenia było możliwe, a samo rozliczenie było rzetelne, konieczne jest w trakcie prowadzenia działalności dopełniania bieżących obowiązków formalnych.

W rozliczeniu rocznym można obniżyć wysokość przychodu

Aby kontrolować wysokość uzyskiwanego przychodu pod kątem ewentualnego przekroczenia określonego limitu należy prowadzić ewidencję sprzedaży. Chodzi o ewidencję uproszczoną, która będzie zawierała podstawowe dane umożliwiające dokonanie rocznego rozliczenia podatkowego. Przepisy nie określają ani formy prowadzenia takiej ewidencji (może być elektroniczna, ale może też być papierowa), ani katalogu danych, które musi zawierać. Biorąc pod uwagę cel, który ma spełniać, zamieszcza się w niej zazwyczaj takie informacje, jak data sprzedaży, jej wartość, wartość narastająca oraz numer dokumentu sprzedaży, jeśli takowy został wystawiony. Po zakończeniu roku podatkowego, gdy trzeba złożyć roczne zeznanie podatkowe, to właśnie ta ewidencja powinna to umożliwiać.

Po zakończeniu roku podatkowego wynikające z niej przychody należy opodatkować. W formularzu PIT-36 (wersja 31) do ich rozliczenia służy wiersz 8 w części E1 Dochody i straty podatnika.

PIT-36 działalność nierejestrowana PIT-36 działalność nierejestrowana

W poz. 116 należy wykazać uzyskany przychód (sumę wszystkich przychodów), w 117 koszty jego uzyskania (sumę wszystkich kosztów), a w 118 wysokość dochodu (różnica sumy przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Wykazując koszty uzyskania przychodów podatnik musi pamiętać, że w razie potrzeby, musi być w stanie udowodnić na wezwanie urzędu skarbowego, ich poniesienie. W trakcie roku należy więc gromadzić niezbędną dokumentację.

Jeżeli podatnik będzie prowadził ewidencję nierzetelnie albo w ogóle nie będzie jej prowadził, a co za tym idzie, ustalenie wartości sprzedaży na podstawie dokumentów nie będzie możliwe, organ podatkowy sam określi jej wartość i ustali wartość należnego podatku.