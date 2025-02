Dodatku za obsługę wyborów nie należy uwzględniać w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli trzynastki. RIO nie pozostawia w tym zakresie wątpliwości. Niestety, przelewy będą przez to niższe. Jakie jest uzasadnienie takiego postępowania?

Na początku roku trzeba obliczyć wysokość trzynastki

Początek roku to czas, gdy pracownicy sfery budżetowej niecierpliwie czekają nie tylko na PIT-11 od pracodawcy pełniącego rolę płatnika, ale również na wypłatę trzynastki, czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na tę chwilę mniej niecierpliwie czekają pracownicy działów kadry, bo dla nich to okres wzmożonej pracy, a dodatkowo niemal w każdym roku pojawiają się wątpliwości związane z tym, które składniki wynagrodzenia należy zaliczać do podstawy trzynastki, a których nie. Dlaczego tak się dzieje. Po pierwsze dlatego, że w obowiązujących przepisach są wprowadzane zmiany. Tak było np. na początku 2024 roku, gdy po raz pierwszy należało zdecydować, czy w podstawie trzynastki uwzględnić zwolnienie z powodu siły wyższej. Po drugie dlatego, że obok „klasycznych” składników wynagrodzenia pracownikom są wypłacane mniej oczywiste dodatki, których status może budzić wątpliwości.

Co do zasady wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia, które pracownik otrzymywał w trakcie zakończonego roku kalendarzowego i wynosi 8,5% jego sumy. Oznacza to, że wysokość ta jest sprawą indywidualną i jest pochodną chorób, które wystąpiły w tym roku, czy korzystania z uprawnień rodzicielskich. W wynagrodzeniu, o którym mowa w tym wypadku uwzględnia się:

1) wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także

2) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz

3) wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy

Jak z tego wynika, dla prawidłowego ustalenia, czy dany składnik wynagrodzenia wpłynie na wysokość trzynastki kluczowa jest dobra znajomość zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Na początku 2025 roku, obliczając wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, pracownicy działów kadr muszą odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy w jego podstawie należy uwzględniać dodatki wypłacone pracownikom samorządowym za obsługę wyborów oraz za dodatkowe zadania służbowe związane z doręczaniem decyzji o podatku od nieruchomości. Zgodnie z zasadami obowiązującymi przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop, przy obliczaniu go wyłączeniu podlegają m.in. jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie. Nie budzi wątpliwości to, kiedy wypłacany dodatek ma charakter jednorazowego dodatku, jednak odpowiedź na pytanie, ile razy musi on zostać wypłacony, aby stać się dodatkiem periodycznym, nie jest już taka łatwa.

Jak wyjaśniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, dodatki, o których mowa, nawet jeśli zostały wypłacone więcej niż jeden raz, należy pominąć w wyliczeniach. Dlaczego? Bo w analizowanym przypadku, gdy mamy do czynienia z wypłatą dodatków za obsługę wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego, nie mamy do czynienia z periodycznością. Choć miały miejsce dwie wypłaty, to nastąpiły one w dwóch nienastępujących po sobie miesiącach i nie można uznać ich za periodyczne. Taką cechę mają jedynie te wypłaty, które powtarzają się regularnie co pewien czas.