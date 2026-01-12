Niektórym komornik zabierze całą trzynastkę. Przepisy mówią jasno, ile można z niej potrącić, ale nie zawsze obowiązują ograniczenia
Pracownicy sfery budżetowej czekają na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Niektórzy jednak nie będą mieli okazji się nim cieszyć. Dlaczego wobec różnych osób obowiązują różne zasady i niektórzy będą musieli pogodzić się z tym, że stracą trzynastkę?
Ile można potrącić z wynagrodzenia
Początek roku kalendarzowego to czas, w którym pracownicy zatrudnieni w sferze budżetowej niecierpliwie czekają na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki. Jednak w praktyce nie każdy, kto ma do niej prawo, będzie miał okazję cieszyć się z wpływu na konto. Nie powinni się na to nastawiać w szczególności ci pracownicy, których wynagrodzenie jest objęte egzekucją.
Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie. Przejawia się ona m.in. w tym, że można z niego dokonywać potrąceń tylko określonych w przepisach należności. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego są to należności wymienione w art. 87 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czyli:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeks pracy.
Potrąceń dokonuje się we wskazanej przez ustawodawcę kolejności i w określonych przez niego granicach:
1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;
2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.
Jednocześnie potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne i zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – trzech piątych.
Do tej „układanki” trzeba jeszcze dołączyć określone w art. 871 Kodeksu pracy kwoty wolne od potrąceń, czyli minimum, które pracownik musi otrzymać z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia. Jest ono obliczane w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia.
Niektórym komornik zabierze całą trzynastkę
Jednak czy te wynikające z przepisów zasady i ograniczania mają zastosowanie również do dodatkowego wynagrodzenia rocznego? W tym kontekście należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na to, że jak wynika z art. 87 § 5 Kodeksu pracy, nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Oznacza to, że jeśli z wynagrodzenia pracownika jest prowadzona egzekucja za zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, to pracownik może stracić całe dodatkowe wynagrodzenie roczne (w zależności od tego, jak duża kwota pozostała do wyegzekwowania). W przypadku egzekucji na zaspokojenie innych świadczeń, trzynastka jako część wynagrodzenia za pracę na ogólnych zasadach podlega ochronie przewidzianej w przepisach. Należy wówczas pamiętać o tym, że stanowi ona jeden ze składników wynagrodzenia należnego pracownikowi. Jeżeli więc w tym samym miesiącu pracodawca dokonuje wypłat różnych świadczeń w ramach umowy o pracę, w tym w szczególności wynagrodzenia zasadniczego i trzynastki, to wówczas poszczególne świadczenia należy zsumować i od tak ustalonej sumy dokonać potrącenia, stosując jedną kwotę wolną (pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 19 listopada 2012 r., nr GNP-364/306-072-43-1/12).
art. 87, art. 871 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)
