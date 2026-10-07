Jak wybrać metodę i określić kryteria wartościowania stanowisk pracy?

Niektórzy pracodawcy pracują już nad wdrożeniem zasad w zakresie równości i przejrzystości płac określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania, a inni wciąż czekając nie mając pewności co do tego, czy zasady te faktycznie wejdą w życie, czy może jednak – jak w przypadku co najmniej kilku innych zapowiadanych zmian – sprawa się rozejdzie. Istotną przeszkodą jest dla pracodawców również to, że nie do końca rozumieją istotę wartościowania stanowisk pracy i nie mają pewności co do tego, jaką metodę powinni w tym zakresie zastosować.

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Metody wartościowania pracy

Wśród dostępnych metod można wskazać m.in. na te sumaryczne i analityczno punktowe. Metody sumaryczne (rangowanie, grupowanie, porównywanie parami) to te skupiające się na ocenie całości pracy na danym stanowisku bez analizowania jej elementów składowych. Ich istotą jest wybór stanowiska, na którym praca w firmie jest najbardziej typowa i porównaniu do niego innych stanowisk. Są to metody mało elastyczne i mało dokładne, pomijające różnice między stanowiskami. Z kolei metody analityczno-punktowe wymagają szczegółowego poznania i opisania wymagań związanych z wykonywaniem pracy na każdym stanowisku, a następnie ich punktowej wyceny w oparciu o ustalone kryteria. Są dokładne, można powiązać ją z celami biznesowymi firmy, no i pozwalają osiągnąć cele dyrektywy. Są jednak pracochłonne, a ich przygotowanie jest długotrwałe. I choć dyrektywa nie wskazuje pracodawcom wprost, którą z tych metod powinni zastosować, to doprecyzowano w niej kryteria, według których ma być przeprowadzona ocena, co skutkuje tym, że podejście stosowane w metodach sumarycznych, w których stanowisko traktowane jest jako całość bez analizy poszczególnych składowych, nie pozwoli osiągnąć celów wyznaczonych pracodawcom. W konsekwencji za najbardziej odpowiednie należy uznać metody analityczne umożliwiające przeprowadzanie wartościowania zgodnie z ustalonymi kryteriami.

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Dyektywa wskazuje obowiązkowe kryteria wartościowania

Z dyrektywy i projektu ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (UC127) wynika, że pracodawca dokonuje oceny wartości pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku według kryteriów i podkryteriów, o których mowa w art. 183c ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czyli:

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umiejętności,

wysiłku,

zakresu odpowiedzialności,

warunków pracy,

innych dodatkowych kryteriów lub podkryteriów ustalonych przez pracodawcę, mających znaczenie dla określonego rodzaju pracy lub dla określonego stanowiska.

Kryteria ustala się w sposób obiektywny oraz neutralny pod względem płci, a także wykluczający wszelką bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację ze względu na płeć, przy uwzględnieniu umiejętności miękkich, o ile są wymagane dla określonego rodzaju pracy lub dla określonego stanowiska. To na podstawie wybranych kryteriów i podkryteriów pracodawca ustali kategorie pracowników (stanowisk). Przyjęte kryteria muszą być jednolite dla całego zakładu, mają stanowić miarkę, którą można przyłożyć do każdego zatrudnionego pracownika, bez względu na to, czym się zajmuje, jakie przepisy są podstawą jego zatrudnienia i jaka jest specyfika jego pracy. Jest to istota transparentnego wartościowania.

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Kryteria analityczne pracodawcy muszą wybrać sami

Do obowiązkowych kryteriów wskazanych w dyrektywie każdy pracodawca może dołączyć dowolność liczbę innych kryteriów, które mają znaczenie dla rodzaju pracy wykonywanej w jego zakładzie. Mając na uwadze uniwersalny charakter przepisów nie zdefiniowano w nich kryteriów, którymi pracodawcy mają się posługiwać przy wartościowaniu. Oznacza to, że każdy pracodawca może i powinien zdefiniować je na własne potrzeby przy uwzględnieniu potrzeb swojej organizacji. Te wskazane w dyrektywie kryteria to ogólne kryteria tzw. syntetyczne, które w toku dalszych działań należy uszczegółowić kryteriami analitycznymi (podkryteriami).

Kryteria analityczne w ogóle nie zostały wskazane w dyrektywie i nie będą określone w przepisach krajowych. I znów, należy wybrać je i zdefiniować biorąc pod uwagę specyfikę i cele organizacji/zakładu pracy oraz jego priorytety i strukturę. Wybierając kryteria analityczne należy pamiętać, że wartościowania będziemy dokonywali dla wszystkich stanowisk pracy bez względu na rodzaj wykonywanej na nich pracy, a więc zarówno dla stanowisk kierowniczych, jak i podstawowych, i będziemy robili to według tych samych, wspólnych i obiektywnych kryteriów. To oznacza, że wybrane kryteria muszą uwzględniać różne cechy potrzebne do wykonywania pracy na każdym z tych stanowisk i muszą z jednej strony mieć odpowiednio ogólny i porównywalny zakres, a z drugiej musza umożliwiać uwzględnienie istotnych różnic między stanowiskami pracy i pozwalać na ich gradację.

Nie można określić jednej, optymalnej liczby kryteriów syntetycznych i analitycznych, które powinien stosować pracodawca, ponieważ ma to związek m.in. z liczbą i charakterem analizowanych stanowisk pracy. W małych zakładach wystarczające może być kilka kryteriów, a w dużych konieczne może okazać się zastosowanie nawet kilkunastu. Mała liczba kryteriów, choć pozornie ułatwia zadanie oceniających, to jednak może utrudnić dostrzeżenie faktycznie występujących różnic między stanowiskami. Z kolei duża liczba kryteriów może skutkować zbyt dużą drobiazgowością, a rzeczywiście występujące różnice mogą nie być widoczne przez pryzmat szczegółów.