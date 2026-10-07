REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zarobki » Zarobki i prawo » Jak wybrać metodę i określić kryteria wartościowania stanowisk pracy?

Jak wybrać metodę i określić kryteria wartościowania stanowisk pracy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 października 2026, 06:17
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Jak wybrać metodę i określić kryteria wartościowania stanowisk pracy?
Jak wybrać metodę i określić kryteria wartościowania stanowisk pracy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jaka metoda wartościowania pracy będzie najskuteczniejsza u danego pracodawcy? Według jakich kryteriów wartościować stanowiska pracy? Te pytania zadaje sobie obecnie wielu pracodawców. Niestety, nie ma na nie jednej dobrej odpowiedzi.

Niektórzy pracodawcy pracują już nad wdrożeniem zasad w zakresie równości i przejrzystości płac określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania, a inni wciąż czekając nie mając pewności co do tego, czy zasady te faktycznie wejdą w życie, czy może jednak – jak w przypadku co najmniej kilku innych zapowiadanych zmian – sprawa się rozejdzie. Istotną przeszkodą jest dla pracodawców również to, że nie do końca rozumieją istotę wartościowania stanowisk pracy i nie mają pewności co do tego, jaką metodę powinni w tym zakresie zastosować.

REKLAMA

REKLAMA

Metody wartościowania pracy

Wśród dostępnych metod można wskazać m.in. na te sumaryczne i analityczno punktowe. Metody sumaryczne (rangowanie, grupowanie, porównywanie parami) to te skupiające się na ocenie całości pracy na danym stanowisku bez analizowania jej elementów składowych. Ich istotą jest wybór stanowiska, na którym praca w firmie jest najbardziej typowa i porównaniu do niego innych stanowisk. Są to metody mało elastyczne i mało dokładne, pomijające różnice między stanowiskami. Z kolei metody analityczno-punktowe wymagają szczegółowego poznania i opisania wymagań związanych z wykonywaniem pracy na każdym stanowisku, a następnie ich punktowej wyceny w oparciu o ustalone kryteria. Są dokładne, można powiązać ją z celami biznesowymi firmy, no i pozwalają osiągnąć cele dyrektywy. Są jednak pracochłonne, a ich przygotowanie jest długotrwałe. I choć dyrektywa nie wskazuje pracodawcom wprost, którą z tych metod powinni zastosować, to doprecyzowano w niej kryteria, według których ma być przeprowadzona ocena, co skutkuje tym, że podejście stosowane w metodach sumarycznych, w których stanowisko traktowane jest jako całość bez analizy poszczególnych składowych, nie pozwoli osiągnąć celów wyznaczonych pracodawcom. W konsekwencji za najbardziej odpowiednie należy uznać metody analityczne umożliwiające przeprowadzanie wartościowania zgodnie z ustalonymi kryteriami.

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Dyektywa wskazuje obowiązkowe kryteria wartościowania

Z dyrektywy i projektu ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (UC127) wynika, że pracodawca dokonuje oceny wartości pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku według kryteriów i podkryteriów, o których mowa w art. 183c ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czyli:

REKLAMA

  • umiejętności,
  • wysiłku,
  • zakresu odpowiedzialności,
  • warunków pracy,
  • innych dodatkowych kryteriów lub podkryteriów ustalonych przez pracodawcę, mających znaczenie dla określonego rodzaju pracy lub dla określonego stanowiska.

Kryteria ustala się w sposób obiektywny oraz neutralny pod względem płci, a także wykluczający wszelką bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację ze względu na płeć, przy uwzględnieniu umiejętności miękkich, o ile są wymagane dla określonego rodzaju pracy lub dla określonego stanowiska. To na podstawie wybranych kryteriów i podkryteriów pracodawca ustali kategorie pracowników (stanowisk). Przyjęte kryteria muszą być jednolite dla całego zakładu, mają stanowić miarkę, którą można przyłożyć do każdego zatrudnionego pracownika, bez względu na to, czym się zajmuje, jakie przepisy są podstawą jego zatrudnienia i jaka jest specyfika jego pracy. Jest to istota transparentnego wartościowania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

POLECAMY: Wartościowanie stanowisk – znaczenie, metoda, praktyka

Kryteria analityczne pracodawcy muszą wybrać sami

Do obowiązkowych kryteriów wskazanych w dyrektywie każdy pracodawca może dołączyć dowolność liczbę innych kryteriów, które mają znaczenie dla rodzaju pracy wykonywanej w jego zakładzie. Mając na uwadze uniwersalny charakter przepisów nie zdefiniowano w nich kryteriów, którymi pracodawcy mają się posługiwać przy wartościowaniu. Oznacza to, że każdy pracodawca może i powinien zdefiniować je na własne potrzeby przy uwzględnieniu potrzeb swojej organizacji. Te wskazane w dyrektywie kryteria to ogólne kryteria tzw. syntetyczne, które w toku dalszych działań należy uszczegółowić kryteriami analitycznymi (podkryteriami).
Kryteria analityczne w ogóle nie zostały wskazane w dyrektywie i nie będą określone w przepisach krajowych. I znów, należy wybrać je i zdefiniować biorąc pod uwagę specyfikę i cele organizacji/zakładu pracy oraz jego priorytety i strukturę. Wybierając kryteria analityczne należy pamiętać, że wartościowania będziemy dokonywali dla wszystkich stanowisk pracy bez względu na rodzaj wykonywanej na nich pracy, a więc zarówno dla stanowisk kierowniczych, jak i podstawowych, i będziemy robili to według tych samych, wspólnych i obiektywnych kryteriów. To oznacza, że wybrane kryteria muszą uwzględniać różne cechy potrzebne do wykonywania pracy na każdym z tych stanowisk i muszą z jednej strony mieć odpowiednio ogólny i porównywalny zakres, a z drugiej musza umożliwiać uwzględnienie istotnych różnic między stanowiskami pracy i pozwalać na ich gradację.
Nie można określić jednej, optymalnej liczby kryteriów syntetycznych i analitycznych, które powinien stosować pracodawca, ponieważ ma to związek m.in. z liczbą i charakterem analizowanych stanowisk pracy. W małych zakładach wystarczające może być kilka kryteriów, a w dużych konieczne może okazać się zastosowanie nawet kilkunastu. Mała liczba kryteriów, choć pozornie ułatwia zadanie oceniających, to jednak może utrudnić dostrzeżenie faktycznie występujących różnic między stanowiskami. Z kolei duża liczba kryteriów może skutkować zbyt dużą drobiazgowością, a rzeczywiście występujące różnice mogą nie być widoczne przez pryzmat szczegółów.

Podstawa prawna

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania

art. 183c ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)

Zobacz również:
Powiązane
Czy postać elektroniczna dokumentu to jest to samo, co forma elektroniczna?
Czy postać elektroniczna dokumentu to jest to samo, co forma elektroniczna?
Pracodawcy muszą zrobić przegląd tych danych osobowych. Szczególnie istotne są dane wrażliwe
Pracodawcy muszą zrobić przegląd tych danych osobowych. Szczególnie istotne są dane wrażliwe
Pracodawcy powinni przeprowadzić audyt wewnętrzny obowiązujących regulaminów i procedur. Czasu jest coraz mniej
Pracodawcy powinni przeprowadzić audyt wewnętrzny obowiązujących regulaminów i procedur. Czasu jest coraz mniej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Jak wybrać metodę i określić kryteria wartościowania stanowisk pracy?
07 paź 2026

Jaka metoda wartościowania pracy będzie najskuteczniejsza u danego pracodawcy? Według jakich kryteriów wartościować stanowiska pracy? Te pytania zadaje sobie obecnie wielu pracodawców. Niestety, nie ma na nie jednej dobrej odpowiedzi.
Pracodawcy powinni przeprowadzić audyt wewnętrzny obowiązujących regulaminów i procedur. Czasu jest coraz mniej
07 paź 2026

Choć przepisy krajowe dotyczące równości i przejrzystości płac wciąż nie zostały uchwalone, pracodawcy już teraz powinni przystąpić do pracy nad wdrożeniem w zasad wynikających z dyrektywy unijnej. Nie warto tego odwlekać, bo będzie to proces długotrwały.
Kask obowiązkowy dla dzieci od czerwca 2026 r. A dorośli? Co trzeci nie ma go wcale
06 paź 2026

Od 3 czerwca 2026 roku kask jest obowiązkowy dla wszystkich osób poniżej 16. roku życia, a mandat za jego brak płaci rodzic. Wśród dorosłych rowerzystów kask nosi regularnie 35%, a 36% nie posiada go w ogóle. Kto najczęściej nie nosi kasku?
W sądach rośnie liczba spraw dot. kredytów z WIBOR-em. ZBP: banki tego nie udźwigną; dramatyczne skutki dla całej gospodarki
06 paź 2026

Aktualnie w polskich sądach rośnie liczba postępowań dotyczących kredytów złotowych opartych na wskaźniku WIBOR. Na koniec 2025 roku w pierwszej instancji toczyło się ich ponad 2,7 tys. – wynika z danych przytoczonych w raporcie Instytutu Sobieskiego „Wpływ podważania stawki referencyjnej WIBOR na stabilność sektora finansowego oraz na gospodarkę Polski”. Autorzy tego raportu oceniają, że kwestionowanie kredytów opartych na stawce WIBOR może w skrajnym scenariuszu kosztować sektor bankowy nawet 284 mld zł. Związek Banków Polskich podkreśla, że to kwota nie do udźwignięcia przez sektor i mogłaby się wiązać z przymusową restrukturyzacją części instytucji, co z kolei oznaczałoby poważne konsekwencje dla gospodarki.

REKLAMA

Napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników. Komu posiłki przysługują wyłącznie podczas okresu zimowego?
06 paź 2026

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy wkrótce rozpocznie się tzw. okres zimowy. Pracodawca musi wówczas zapewnić niektórym pracownikom gorące napoje i posiłki profilaktyczne. Komu i kiedy należy zapewnić posiłki profilaktyczne?
Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, asystentki medyczne na umowach B2B. Czy nowe uprawnienia PIP wymuszą zmianę formy prawnej współpracy?
06 paź 2026

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, obowiązująca od 8 lipca 2026 roku, istotnie zwiększyła ryzyko związane ze stosowaniem umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B. PIP uzyskała nowe narzędzia pozwalające na skuteczniejszą weryfikację, czy określona współpraca nie ma w rzeczywistości cech stosunku pracy. Zmiany te wzbudziły zainteresowanie i obawy w wielu branżach. Jedną z nich jest ochrona zdrowia.
Czy w testamencie można zapisać konkretne rzeczy? Skutki dla spadku i zachowku
06 paź 2026

Instytucja zapisu często nie jest znana osobom, chcącym uregulować kwestie dziedziczenia. W artykule podpowiadamy jak można stosować zapis i czym takie rozwiązanie różni się od zapisu windykacyjnego. Czy zapis w testamencie chroni przed zachowkiem? Jakie ma skutki dla spadkobiercy?
Taniej bez faktury i paragonu ("będzie pan zadowolony") - skarbówka bierze się za budowlańców. MF szykuje nowe przepisy bo szara strefa w budownictwie przekracza 6 mld zł
06 paź 2026

Szara strefa w budowlance znalazła się na celowniku Ministerstwa Finansów, które pracuje nad nowymi przepisami ograniczającymi to zjawisko. Rozważane są m.in. zmiany zasad wystawiania faktur i paragonów oraz zwiększenie przejrzystości rozliczeń. Skalę problemu sygnalizują wyniki niedawno opublikowanego badania, gdzie niemal co trzeci konsument korzystający z usług fachowców najczęściej rozlicza się bez żadnego dokumentu. Analitycy rynkowi szacują w jednym z wariantów potencjalnie nieujawniony obrót na około 6,6 mld zł rocznie. Odrębne wyliczenia ekspertów wskazują, że ubytek wpływów z VAT w skrajnym wariancie może sięgać około 4 mld zł. Widać więc, że skala problemu może być znacząca i gra idzie o dużą stawkę.

REKLAMA

Pracodawcy muszą zrobić przegląd tych danych osobowych. Szczególnie istotne są dane wrażliwe
07 paź 2026

Prowadzenie działalności socjalnej wiąże się dla pracodawców z szeregiem obowiązków formalnych. Część z nich ma związek z ochroną danych osobowych, która w tym przypadku może być objęta zaostrzonymi zasadami właściwymi dla danych wrażliwych. Dlaczego?
Zmiany w PIT od 2027 roku. Wielu Polaków zyska znacznie wyższy zwrot z podatku
06 paź 2026

Rząd po cichu przyjął rewolucyjny projekt nowelizacji przepisów podatkowych, który drastycznie wpłynie na rozliczenia roczne. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku i przyniosą gigantyczną finansową niespodziankę wybranej grupie podatników. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na całkowite podwojenie dotychczasowych stawek, co pozwoli na odliczenie od dochodu znacznie większych kwot niż do tej pory.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA