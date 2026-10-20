Trzynastka 2026/2027. Kto dostanie dodatkowe wynagrodzenie mimo długiej nieobecności w pracy?

Pracownicy zatrudnieni w jednostkach sfery budżetowej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jednak, aby z niego skorzystać, muszą spełnić warunki określone przez ustawodawcę. Jednym z nich jest osiągnięcie odpowiedniego stażu efektywnej pracy w trakcie roku. Wymóg ten nie dotyczy jednak każdego. Dlaczego?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2026/2027

Gdy rok kalendarzowy zbliża się do końca, pracownicy zatrudnieni w jednostkach sfery budżetowej uważniej przyglądają się swojej sytuacji pracowniczej. Ma to związek z przepisami ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej i wynikającym z nich prawem do tzw. trzynastki. Główną zasadą, która determinuje przyznawanie tego świadczenia jest ta, że przysługuje ono za czas efektywnej pracy. Oznacza to, że aby nabyć do niego prawo w pełnej wysokości, pracownik musi przepracować u pracodawcy cały rok kalendarzowy. Jeżeli przepracuje tylko jego część, trzynastkę należy proporcjonalnie obniżyć, jednak z zastrzeżeniem, że przepracowany okres musi wynosić co najmniej 6 miesięcy (art. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Regułom tym towarzyszy jednak szereg wyjątków regulujących sytuację pracowników, w przypadku których nieświadczenie pracy ma szczególny charakter i ustawodawca traktuje je jako bardziej „uzasadnione”.

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Oni dostaną trzynastkę mimo długiej nieobecności w pracy

Gdy mowa o wyjątkach od zasady przepracowania roku lub 6 miesięcy uprawniających pracowników sektora publicznego do trzynastki, chodzi na przykład o korzystanie przez nich z uprawnień rodzicielskich, w przypadku którego choć wysokość świadczenia trzeba obliczyć proporcjonalnie, to jednak pracownik może nabyć do niego prawo pomimo istotnie skróconego czasu efektywnej pracy na przestrzeni roku. Jakie inne zdarzenia ustawodawca potraktował równie wyjątkowo?

W przepisach mowa o sytuacji: 1. nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej)

2. zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące;

3. powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;

4. rozwiązania stosunku pracy w związku z: przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją; 5. podjęcia zatrudnienia: w wyniku przeniesienia służbowego, na podstawie powołania lub wyboru, w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy, w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją, po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej; 6. korzystania: z urlopu wychowawczego, z urlopu macierzyńskiego, z urlopu ojcowskiego, z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, z urlopu opiekuńczego, z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, z urlopu dla poratowania zdrowia, przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego; 7. korzystania z urlopu rodzicielskiego;

8. wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Te sytuacje wykluczają trzynastkę

Warto pamiętać również o tym, że oprócz katalogu przypadków, w których pracownicy mogą liczyć na szczególnie korzystne traktowanie, w przepisach wyszczególniono również takie, w których pracownik niezależnie od tego, jak długi okres przepracuje w trakcie roku, zostanie pozbawiony prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W tej grupie przesłanek negatywnych, których wystąpienie pozbawi go tego uprawnienia wskazano:

1) nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy trwającą dłużej niż dwa dni;

2) stawienie się do pracy lub przebywanie w pracy w stanie nietrzeźwości;

3) wymierzenie pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby;

4) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

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