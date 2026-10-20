REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zarobki » Zarobki i prawo » Trzynastka 2026/2027. Kto dostanie dodatkowe wynagrodzenie mimo długiej nieobecności w pracy?

Trzynastka 2026/2027. Kto dostanie dodatkowe wynagrodzenie mimo długiej nieobecności w pracy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 października 2026, 09:31
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Trzynastka 2026/2027
Trzynastka 2026/2027. Kto dostanie dodatkowe wynagrodzenie mimo długiej nieobecności w pracy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy zatrudnieni w jednostkach sfery budżetowej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jednak, aby z niego skorzystać, muszą spełnić warunki określone przez ustawodawcę. Jednym z nich jest osiągnięcie odpowiedniego stażu efektywnej pracy w trakcie roku. Wymóg ten nie dotyczy jednak każdego. Dlaczego?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2026/2027

Gdy rok kalendarzowy zbliża się do końca, pracownicy zatrudnieni w jednostkach sfery budżetowej uważniej przyglądają się swojej sytuacji pracowniczej. Ma to związek z przepisami ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej i wynikającym z nich prawem do tzw. trzynastki. Główną zasadą, która determinuje przyznawanie tego świadczenia jest ta, że przysługuje ono za czas efektywnej pracy. Oznacza to, że aby nabyć do niego prawo w pełnej wysokości, pracownik musi przepracować u pracodawcy cały rok kalendarzowy. Jeżeli przepracuje tylko jego część, trzynastkę należy proporcjonalnie obniżyć, jednak z zastrzeżeniem, że przepracowany okres musi wynosić co najmniej 6 miesięcy (art. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Regułom tym towarzyszy jednak szereg wyjątków regulujących sytuację pracowników, w przypadku których nieświadczenie pracy ma szczególny charakter i ustawodawca traktuje je jako bardziej „uzasadnione”.

REKLAMA

REKLAMA

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Oni dostaną trzynastkę mimo długiej nieobecności w pracy

Gdy mowa o wyjątkach od zasady przepracowania roku lub 6 miesięcy uprawniających pracowników sektora publicznego do trzynastki, chodzi na przykład o korzystanie przez nich z uprawnień rodzicielskich, w przypadku którego choć wysokość świadczenia trzeba obliczyć proporcjonalnie, to jednak pracownik może nabyć do niego prawo pomimo istotnie skróconego czasu efektywnej pracy na przestrzeni roku. Jakie inne zdarzenia ustawodawca potraktował równie wyjątkowo?

W przepisach mowa o sytuacji:

1. nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej)
2. zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące;
3. powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;
4. rozwiązania stosunku pracy w związku z:

  1. przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  2. przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
  3. likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
  4. likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;

5. podjęcia zatrudnienia:

  1. w wyniku przeniesienia służbowego,
  2. na podstawie powołania lub wyboru,
  3. w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
  4. w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,
  5. po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;

6. korzystania:

  1. z urlopu wychowawczego,
  2. z urlopu macierzyńskiego,
  3. z urlopu ojcowskiego,
  4. z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  5. z urlopu opiekuńczego,
  6. z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego,
  7. z urlopu dla poratowania zdrowia,
  8. przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego;

7. korzystania z urlopu rodzicielskiego;
8. wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Te sytuacje wykluczają trzynastkę

Warto pamiętać również o tym, że oprócz katalogu przypadków, w których pracownicy mogą liczyć na szczególnie korzystne traktowanie, w przepisach wyszczególniono również takie, w których pracownik niezależnie od tego, jak długi okres przepracuje w trakcie roku, zostanie pozbawiony prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W tej grupie przesłanek negatywnych, których wystąpienie pozbawi go tego uprawnienia wskazano:
1) nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy trwającą dłużej niż dwa dni;
2) stawienie się do pracy lub przebywanie w pracy w stanie nietrzeźwości;
3) wymierzenie pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby;
4) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

REKLAMA

POLECAMY: Nowa klasyfikacja budżetowa

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 560)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1455)

Zobacz również:
Powiązane
Po zajęciu wynagrodzenia przez komornika nie ma pola do pewnych negocjacji z pracodawcą
Po zajęciu wynagrodzenia przez komornika nie ma pola do pewnych negocjacji z pracodawcą
Jak wartościować stanowiska pracy? To już najwyższy czas na to, by pracodawca znał odpowiedź na to pytanie
Jak wartościować stanowiska pracy? To już najwyższy czas na to, by pracodawca znał odpowiedź na to pytanie
Wyższe dodatki i nagrody oraz dłuższy urlop dla pracowników. Czas na skorzystanie jest ograniczony
Wyższe dodatki i nagrody oraz dłuższy urlop dla pracowników. Czas na skorzystanie jest ograniczony
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowy podatek od SUV-ów? Miasta będą szukały sposobów na pogodzenie rosnących rozmiarów samochodów z ograniczoną przestrzenią
20 paź 2026

Samochody stają się coraz większe, ale przestrzeń na miejskich ulicach pozostaje niezmienna. Szacuje się, że do 2040 roku Warszawa może stracić nawet 17,5 tys. miejsc parkingowych. Z podobnym problemem zmierzą się także inne polskie miasta. Jednym z rozważanych rozwiązań jest wprowadzenie dodatkowego podatku od dużych samochodów, w tym popularnych SUV-ów.
Trzynastka 2026/2027. Kto dostanie dodatkowe wynagrodzenie mimo długiej nieobecności w pracy?
20 paź 2026

Pracownicy zatrudnieni w jednostkach sfery budżetowej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jednak, aby z niego skorzystać, muszą spełnić warunki określone przez ustawodawcę. Jednym z nich jest osiągnięcie odpowiedniego stażu efektywnej pracy w trakcie roku. Wymóg ten nie dotyczy jednak każdego. Dlaczego?
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. GUS ujawnił nową medianę: 7695 zł to dopiero początek niespodzianek
20 paź 2026

Główny Urząd Statystyczny opublikował przełomowe dane o zarobkach w Polsce, które bezlitośnie obalają mit „średniej krajowej”. Podczas gdy przeciętne wynagrodzenie otarło się o barierę 9651,59 zł, realny obraz portfeli Polaków pokazuje mediana na poziomie 7695,00 zł brutto. Nowy raport ujawnia gigantyczne, sięgające nawet kilkudziesięciu procent dysproporcje płacowe między kobietami a mężczyznami, a także wielką przepaść w zarobkach zależną od wielkości firmy.
Zachowek dla teścia, teściowej. Czy to możliwe?
19 paź 2026

Rodzice spadkodawcy są w kręgu osób uprawnionych do zachowku. Nie zawsze jednak po śmierci małżonka, wdowa czy wdowiec muszą wypłacać zachowki teściom. Sporo zależy od tego czy spadkodawca miał dzieci. Jakie są najważniejsze przepisy?

REKLAMA

Sejm na żywo 20 października 2026 r. [Transmisja online]
20 paź 2026

Dziś pierwszy dzień 67. Posiedzenia Sejmu RP, które potrwa 4 dni. Gdzie oglądać transmisję online?
Pracodawca łatwiej rozliczy pracownika z czasu trwania badań okresowych. Czy e-orzeczenia zakończą spory z pracownikami?
20 paź 2026

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. To jednak nie oznacza, że pracownikowi przysługuje z tego tytułu cały dzień wolny od pracy. Zasady rozliczania czasu pracy w dniu wykonywania obowiązkowych badań z zakresu medycyny pracy były źródłem nieporozumień. To się jednak kończy.
W ZUS trudno ze świadczeniem rehabilitacyjnym. Także na bolesną cieśń nadgarstka i chory kręgosłup [List]
20 paź 2026

Po publikacjach o kłopotach w "przejściu" z zasiłku chorobowego na świadczenie rehabilitacyjne czytelnicy opisują swoje doświadczenia z tym zasiłkiem. Nie jest łatwo go uzyskać.
Pracowałeś w Holandii? Sprawdź, czy należy Ci się emerytura AOW
19 paź 2026

Już 6 tys. Polaków pobiera wyższe świadczenie dzięki pracy w Holandii. Prawo do holenderskiej emerytury państwowej (AOW) należy się w przypadku pracy lub mieszkania w Holandii. Już 20 października w Warszawie oraz 22 października w Opolu odbędą się bezpłatne dni informacyjne, podczas których na pytania odpowiedzą eksperci z holenderskiego Sociale Verzekeringsbank (SVB) oraz polskiego ZUS.

REKLAMA

SKOK-i na krawędzi opłacalności. Tańszy pieniądz i sankcja kredytu darmowego mogą zjeść kapitał kas
19 paź 2026

Sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zarobił w 2025 r. 40,3 mln zł, a jego kapitał przewyższa ustawowe minimum o zaledwie 93,3 mln zł [1]. Taki bufor pochłonęłaby już bazowa fala roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego (SKD): po przeniesieniu na kasy szacunków liczonych dla banków to 100–133 mln zł strat. Do tego każda obniżka stóp NBP automatycznie obniża dopuszczalne oprocentowanie pożyczek, a 77% aktywów sektora należy do jednej instytucji, Kasy Stefczyka.
Minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy. Co pracodawca musi zapewnić zimą?
19 paź 2026

Wraz z nadejściem zimy zaczynają się chłody. Niska temperatura może mieć wpływ na warunki, w których pracownicy wykonują pracę. Jakie obowiązki ma pracodawca, jakie uprawnienia przysługują pracownikom?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA