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Rodzicielstwo a trzynastka. Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy. Jak nieobecności wpływają na pieniądze?

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28 października 2026, 10:07
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Jak nieobecności wpływają na pieniądze?
Rodzicielstwo a trzynastka. Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy
Shutterstock

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Okres korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich jest na gruncie prawa pracy traktowany szczególnie. Rodzicom przysługuje w tym czasie szczególna ochrona, np. przed rozwiązaniem stosunku pracy czy w zakresie nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego. A jak jest w przypadku prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Trzynastka przysługuje za czas efektywnej pracy

Trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje za czas efektywnej pracy. Żeby nabyć prawo do tego świadczenia w pełnej wysokości, pracownik musi przepracować u pracodawcy co do zasady cały rok kalendarzowy. Jeżeli przepracuje tylko jego część, trzynastkę będzie mógł w niektórych przypadkach otrzymać, ale zostanie ona proporcjonalnie obniżona. Przepisy przewidują, że aby nabyć prawo do proporcjonalnego świadczenia przepracowany okres musi wynosić co najmniej 6 miesięcy (art. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Jednak znów, od tej zasady istnieje szereg wyjątków. Ustawodawca stworzył bowiem katalog „bardziej usprawiedliwionych” nieobecności, które jeśli mają miejsce, to nie pozbawiają pracownika prawa do dodatkowych pieniędzy. W tym katalogu wskazano między innymi na korzystanie przez pracowników z uprawnień związanych z rodzicielstwem, czyli z urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. W konsekwencji, jeśli pracownik przepracował jakąkolwiek część roku kalendarzowego, nawet krótszą niż 6 miesięcy, a w pozostałym okresie korzystał z jednego ze wskazanych uprawień, to i tak nabędzie prawo do trzynastki za ten rok kalendarzowy. Jednak co istotne, to wcale nie oznacza, że jego sytuacja będzie taka sama, jak sytuacja osób efektywnie świadczących pracę. Okres nieobecności wpłynie bowiem na wysokość przysługującego mu świadczenia.

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Jak nieobecności rodziców wpływają na pieniądze?

Jeżeli pracownica w 2026 r. korzystała w okresie od stycznia do końca maja z urlopu macierzyńskiego i w tym czasie pobierała zasiłek macierzyński, to wyliczając podstawę przysługującego jej dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracodawca weźmie pod uwagę tylko składniki wynagrodzenia przysługujące jej w okresie pracy przypadającym od 1 czerwca. Zsumuje je, np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i motywacyjny, a następnie uzyskaną kwotę pomnoży przez ilość przepracowanych miesięcy, a w dalszej kolejności przemnoży przez stawkę trzynastki, czyli 8,5%. Wysokość zasiłku macierzyńskiego, który pracownica otrzymywała w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem, nie wpłynie więc na wysokość przyznanej jej trzynastki. Jest tak, bo dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając:|
1) wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także
2) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz
3) wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Podstawa prawna

ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 560)

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Źródło: INFOR
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