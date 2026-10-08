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Emerytura z Holandii dla Polaków. ZUS podał, ilu rodaków ją już pobiera

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08 października 2026, 09:56
oprac. Łucja Orzeł
Emerytura z Holandii dla Polaków. ZUS podał, ilu rodaków ją już pobiera
Emerytura z Holandii dla Polaków. ZUS podał, ilu rodaków ją już pobiera
Shutterstock

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W październiku odbędą się dwa spotkania informacyjne dla Polaków mieszkających lub pracujących w Holandii na temat tego, jak mogą uzyskać tamtejszą emeryturę – podał ZUS. Przekazał, że dotychczas pobiera ją 6152 rodaków.

Holenderska instytucja zabezpieczenia społecznego Sociale Verzekeringsbank (SVB) we współpracy z ZUS oraz Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie organizuje cykl bezpłatnych spotkań pod hasłem „Dni Informacyjne dla Polaków, którzy mieszkali lub pracowali w Holandii”. Wydarzenia skierowane są w szczególności do mieszkańców województw mazowieckiego oraz opolskiego, ale mogą na nie przybyć również osoby zainteresowane z całej Polski.

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Współpraca SVB, ZUS i Ambasady Królestwa Niderlandów

Spotkania z ekspertami odbędą się 20 października w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie w godz. 14.30-16.30 oraz 22 października w Auli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu w godzinach 10.30-12.30 – poinformował ZUS.

Rosnąca liczba Polaków pobierających holenderską emeryturę AOW

Zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba polskich obywateli, którzy pobierają holenderską emeryturę państwową (AOW) potroiła się z 2057 osób w 2020 r. do 6152 osób w 2026 r, – przekazał ZUS.

Pytania można formułować po polsku, angielsku lub niderlandzku. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski.

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Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja udziału w Dniach Informacyjnych. Linki do formularza są na stronie internetowej SVB oraz na Facebooku na profilu Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie.

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Źródło: PAP
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