NSA: świadczenie pielęgnacyjne 55 000 zł, a nie 2988 zł. Skumulowana wartość, ale bez odsetek

Tyle gminę kosztuje trzy lata upierania się przy odmowie uznania stałej opieki nad staruszkiem 86 lat. Około 55 000 zł (niestety bez prawa do odsetek ustawowych). Procesy przed WSA i NSA trwały tak długo, że skumulowała się znaczna kwota zaległego świadczenia pielęgnacyjnego. MOPS i SKO uznały, że staruszek nie wymaga opieki (stałej) bo potrafi przejść z pokoju do pokoju. I da radę zrobić sobie herbatę. NSA miał inne zdanie.

Świadczenie pielęgnacyjne na przestrzeni ostatnich lat:

NSA: świadczenie pielęgnacyjne 54 800 zł, a nie 2988 zł

1) w 2024 r. - 2998 zł miesięcznie,

2) w 2023 r. - miesięcznie 2458,00 zł. rocznie 29 496 zł,

3) w 2022 r. - miesięcznie 2119,00 zł, rocznie 25 428,

Jak skumulujemy świadczenia za kilka lat otrzymamy kwoty rzędu 55 000 zł.

Nieporadność starszej osoby uzasadnia niemożność pracy opiekuna = świadczenie pielęgnacyjne 2988 zł

Jaki był stan zdrowia osoby, której odmówiono świadczenia pielęgnacyjnego? (ściślej odmówiono córce opiekującej się ojcem).

Sąd ustalił: "Z odpowiedzi na skargę kasacyjną oraz z załączonej do niej dokumentacji medycznej wynika, że chory przewlekle ojciec skarżącej ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki osób drugich. W zaświadczeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. z dnia 20 kwietnia 2023r. wskazano, że ze względu na starość, cukrzycę leczoną insuliną, częste niedocukrzenia z zasłabnięciami (wielokrotne interwencje Pogotowia Ratunkowego), miażdżycę tętnic kończyn dolnych utrudniającą chodzenie (podano, że pacjent ma wskazania do lecenia zabiegowego), zaburzenia pamięci, ojciec skarżącej wymaga stałej opieki, nadzoru w stosowaniu leków, pomocy w czynnościach codziennych. Z kolei z kopii wywiadu środowiskowego z dnia 20 kwietnia 2023 r. – dołączonego do odpowiedzi na skargę kasacyjną – wynika, że ostatnio stan zdrowia ojca skarżącej znacznie się pogorszył. Wskazano, że jest on osobą leżącą, poruszającą się po domu jedynie przy pomocy córki. Ponadto, potrzebuje pomocy w utrzymaniu higieny osobistej i korzystaniu z toalety. Wymaga też nakarmienia posiłkiem, nie jest w stanie sam się ubrać."

Co twierdziła gmina - odmowa świadczenia pielęgnacyjnego 2119 zł, 2458 zł, 2988 zł

Gmina uważała, że ma prawo zbadać, czy starszy mężczyzna (86 lat w momencie rozstrzygnięcia NSA, 82 lata na początku sporu) jest ciężko chory, czy nie. Zdumiewa przy tym, że zostały zignorowane zapisy orzeczenia o niepełnosprawności, które kwalifikowało starca jako osobę niesamodzielną. Córka zdaniem urzędników tylko umawiała dla ojca wizyty u lekarza, kupowała i podawała leki. Zajmowały ją także: pranie, sprzątanie, gotowanie, zmiana bielizny pościelowej (czyli czynności incydentalne, które nie uzasadniają przyznania świadczenia pielęgnacyjnego).