Świadczenie wspierające. Czy można pracować? [Kwoty 2026]

Czy osoba niepełnosprawna otrzymująca świadczenie wspierające może podejmować dodatkowe zatrudnienie? Ile aktualnie wynosi świadczenie wspierające i od czego zależy jego wysokość? Co z czasem oczekiwania na decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia?

Świadczenie wspierające a praca

Teoretycznie nie ma przeszkód do podjęcia pracy przez osobę pobierającą świadczenie wspierające, jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia. Warto pamiętać, iż świadczenie to przysługuje bez względu na dochody. Jest również nieoskładkowane i wolne od egzekucji komorniczej.

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Co ważne, uzyskiwane świadczenie wspierające nie zostaje zmniejszone ani zawieszone w przypadku osiągnięcia określonych dochodów. Taki mechanizm (tzw, limity dorabiania) jest przewidziany przykładowo dla rent chorobowych.

Świadczenie wspierające można łączyć z innymi świadczeniami z ZUS np. z rentą socjalną i dodatkiem dopełniającym. Aktualnie wlicza się ono jednak do dochodu w pomocy społecznej, wpływając na poziom odpłatności za usługi opiekuńcze.

Jak otrzymać świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające w 2026 roku może otrzymać osoba niepełnosprawna, której poziom potrzeby wsparcia w decyzji Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności został określony w przedziale punktów od 70 do 100.

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Pierwszym krokiem do uzyskania świadczenia wspierającego jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Dopiero z takim dokumentem osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli wniosek do ZUS zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od otrzymania ostatecznej decyzji WZON, to ZUS przyzna świadczenie z wyrównaniem.

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Ile wynosi świadczenie wspierające?

Kwota świadczenia wspierającego uzależniona jest od wysokości renty socjalnej i ustalonego poziomu wsparcia. Od 1 marca 2026 do 28 lutego 2027 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł (brutto).

Aktualne kwoty świadczenia wpierającego prezentuje poniższa tabela:

Liczba punktów Procent renty socjalnej Kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. 70-74 40% renty socjalnej 792,00 zł 75-79 60% renty socjalnej 1 188,00 zł 80-84 80% renty socjalnej 1 583,00 zł 85-89 120% renty socjalnej 2 375,00 zł 90-94 180% renty socjalnej 3 562,00 zł 95-100 220% renty socjalnej 4 353,00 zł

Świadczenie wspierające zostanie podwyższone od 1 marca 2027 r. w związku z waloryzacją kwoty renty socjalnej.