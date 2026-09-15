REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zasiłki » Zasiłek macierzyński » Poród w czasie urlopu wychowawczego. Jaki zasiłek macierzyński przyzna ZUS?

Poród w czasie urlopu wychowawczego. Jaki zasiłek macierzyński przyzna ZUS?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 września 2026, 14:26
dziecko, kobieta, mieszkanie, ciąża
Poród w czasie urlopu wychowawczego. Jaki zasiłek macierzyński przyzna ZUS?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Aktualnie jestem na urlopie wychowawczym do grudnia 2027 roku. Jeżeli urodziłabym we wrześniu 2026 roku dziecko, to czy na czas trwania urlopu wychowawczego należy mi się zasiłek macierzyński, który trwa 52 tygodnie, z opcją wypłacania 81.5 procenta przez ten okres? Wniosek o zasiłek składam do pracodawcy, jeżeli zatrudnia powyżej 20 osób?

Prawo do zasiłku macierzyńskiego – na jaki okres

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że w przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego, pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego [1] za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu (20 tyg.), a także za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu (do 32 tyg.), łącznie 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie [2].

REKLAMA

REKLAMA

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Wysokość zasiłku macierzyńskiego [3] uzależniona jest od daty złożenia wniosku o udzielenie i wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający odpowiednio okresowi urlopu macierzyńskiegoi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze:
- w przypadku złożenia wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie – miesięczny zasiłek macierzyński za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego wynosić będzie 81,5% podstawy wymiaru zasiłku,
- w przypadku złożenia wniosku później niż 21 dni po porodzie – miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru tego zasiłku, natomiast za okres urlopu rodzicielskiego – 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Do kogo złożyć wniosek

Prawo do zasiłków określonych w ustawie zasiłkowej i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych [4]. W przypadku zatrudnienia u płatnika uprawnionego do wypłaty świadczeń, wniosek o przyznanie i wypłatę zasiłku macierzyńskiego należy dostarczyć do pracodawcy.

Podstawa prawna:
[1] Art. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2025 poz. 501 ze zm.), dalej: ustawa zasiłkowa.
[2] Art. 180 § 1 i art. 1821a § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.), dalej: KP.
[3] Art. 31 ustawy zasiłkowej.
[4] Art. 61 ustawy zasiłkowej.

REKLAMA

mama@zus.pl i poradnik ZUS dla rodziców i opiekunów

Wyżej przedstawione pytanie, na które ZUS udzielił odpowiedzi zostało zgłoszone na skrzynkę mama@zus.pl.

- Od marca 2026 r. działa specjalna skrzynka mailowa mama@zus.pl. Przyszli i obecni rodzice mogą za jej pośrednictwem pytać o indywidualne sprawy oraz uzyskać informacje o formalnościach związanych z ubieganiem się o świadczenia z ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

A eksperci ZUS regularnie odpowiadają na maile przesyłane na tę skrzynkę. Na skrzynkę trafiają pytania od kobiet prowadzących działalność gospodarczą, ale także od osób pracujących na etacie czy umowie zlecenia. Przedsiębiorcze mamy pytają m.in. o dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłków. Kobiety, którym w czasie ciąży zakończyła się umowa, chcą wiedzieć, z jakich świadczeń będą mogły skorzystać po narodzinach dziecka. Mamy zatrudnione na etacie dopytują również, co stanie się z ich zasiłkiem, jeśli kolejne dziecko urodzi się podczas urlopu wychowawczego. Pojawiają się też pytania od kobiet, które dopiero planują macierzyństwo i potrzebują informacji, by podejmować dalsze decyzje dotyczące np. studiów czy wyjazdu za granicę.

Wsparcie w zakresie ubezpieczeń, zasiłków i innych świadczeń rodzice oraz opiekunowie mogą uzyskać również w placówkach ZUS, podczas e-wizyty (wideorozmowy), na infolinii pod numerem 22 560 16 00 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: cot@zus.pl.

Poradnik dla rodziców i opiekunów
Aby ułatwić rodzicom odnalezienie się w przepisach ubezpieczeniowych, ZUS przygotował także specjalny poradnik: „Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci”. Można go pobrać ze strony internetowej ZUS, a już wkrótce będzie dostępny również w wersji papierowej w placówkach Zakładu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Poród w czasie urlopu wychowawczego. Jaki zasiłek macierzyński przyzna ZUS?
15 wrz 2026

Aktualnie jestem na urlopie wychowawczym do grudnia 2027 roku. Jeżeli urodziłabym we wrześniu 2026 roku dziecko, to czy na czas trwania urlopu wychowawczego należy mi się zasiłek macierzyński, który trwa 52 tygodnie, z opcją wypłacania 81.5 procenta przez ten okres? Wniosek o zasiłek składam do pracodawcy, jeżeli zatrudnia powyżej 20 osób?
Osoba jest rodzaju żeńskiego, czyli formy neutralne płciowo wciąż niepokoją i skupiają uwagę
15 wrz 2026

Zmiany w zakresie stosowania w ogłoszeniach o pracę form neutralnych płciowo wciąż budzą emocje i skupiają na sobie uwagę. Ich przeciwnicy mówią o kolejnych wątpliwościach i żądają wyjaśnień. Co na to resort pracy?
Czym jest podporządkowanie pracownicze? Na to zwraca uwagę inspektor pracy podczas kontroli
15 wrz 2026

Zawierając umowę o pracę pracownik godzi się na podporządkowanie pracodawcy co do sposobu, miejsca i czasu wykonywania pracy. Podczas kontroli inspektorzy PIP badają, czy w danej umowie występuje podporządkowanie pracownicze. Ma to kluczowe znaczenie przy ocenie, czy strony łączy umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna.
Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności? Oto lista 2026
15 wrz 2026

Polski system orzekania o niepełnosprawności przechodzi w 2026 roku gruntowną przebudowę. Zmiany mają na celu ukrócenie tzw. uznaniowości urzędników i ujednolicenie decyzji komisji w całym kraju, wprowadzając oficjalny katalog schorzeń rzadkich oraz nowy system punktowy WZON. Na jakie choroby można otrzymać orzeczenie w tym roku, jak zmieniły się progi punktowe dla świadczenia wspierającego i jak skutecznie przejść przez nową procedurę?

REKLAMA

Przestępstwo popełnione w stanie wzburzenia - o zasadach odpowiedzialności
15 wrz 2026

Silne emocje mogą sprawić, że człowiek przestaje racjonalnie oceniać swoje zachowanie i działa pod wpływem chwili. Stan silnego wzburzenia emocjonalnego, może prowadzić do impulsywnych decyzji, a w niektórych przypadkach nawet do popełnienia przestępstwa.
Długi pracownika to często również problem pracodawcy. Jakich obowiązków dopełnić, gdy do sprawy wkracza komornik?
15 wrz 2026

Długi pracownika to nie tylko jego osobista sprawa. Gdy problemy ze spłatą zobowiązań się przedłużają, szereg związanych z tym obowiązków obciąża też pracodawcę. Trzeba wiedzieć jak prawidłowo dopełnić niezbędnych formalności i nie narazić się na dodatkowe koszty.
Ofert pracy zaczyna ubywać. Te zawody tracą najmocniej [RAPORT]
15 wrz 2026

Po czterech miesiącach wzrostu liczby ogłoszeń dot. pracy, w sierpniu nastąpił spadek - wynika raportu Katedry Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Pracodawcy coraz rzadziej poszukują m.in. pracowników centrów telefonicznych, marketingowców i grafików.
W sądzie głośna muzykę z samochodu sąsiada umilającą mu pracę. To nadinterpretacja, że to złośliwość
15 wrz 2026

Konflikt sąsiedzki to codzienność. Chyba każdy z nas zna historię sąsiada, który złośliwie odcinał sąsiadowi dostęp do prądu albo wody lub parkował samochód na cudzej drodze albo umieszczał na niej śmieci. Zdarzają się nawet sąsiedzi, którzy utwardzą naszą drogę bez naszej wiedzy. No i obowiązkowo obmówią u znajomych i dalszej rodziny. Ale jak nie ma powyższego (zwłaszcza wody i prądu) to chyba najpowszechniejsza w sporach między sąsiadami jest zbyt głośna muzyka.Króluje na pewno muzyka w blokach puszczana po nocach. Ale spory sąsiedzkie o to dotyczą też domów jednorodzinnych. Tam źródłem hałasu może być m.in. samochód stojący z otwartymi oknami na parkingu sąsiada

REKLAMA

Za udział w wycieczce organizowanej przez pracodawcę, pracownik nie zapłaci podatku
15 wrz 2026

Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych to nie tylko ulgowe usługi i świadczenia dostępne według kryterium socjalnego. Pracodawca może działać na zasadzie powszechnej dostępności, a u pracownika nie powstanie w takiej sytuacji przychód do opodatkowania.
Czas pracy osób niepełnosprawnych – najważniejsze zasady
14 wrz 2026

Podstawowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. W przypadku niektórych pracowników niepełnosprawnych ta norma jest obniżona. Jak obliczać dla nich wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA