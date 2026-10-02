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Strona główna » Prawo » Praca » Zasiłki » Zasiłek macierzyński » Urodzenie kolejnego dziecka w czasie urlopu wychowawczego. Jaki zasiłek macierzyński przyzna ZUS?

Urodzenie kolejnego dziecka w czasie urlopu wychowawczego. Jaki zasiłek macierzyński przyzna ZUS?

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02 października 2026, 07:13
dziecko, kobieta, mieszkanie, ciąża
Poród w czasie urlopu wychowawczego. Jaki zasiłek macierzyński przyzna ZUS?
Shutterstock

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Aktualnie jestem na urlopie wychowawczym do grudnia 2027 roku. Jeżeli urodziłabym we wrześniu 2026 roku dziecko, to czy na czas trwania urlopu wychowawczego należy mi się zasiłek macierzyński, który trwa 52 tygodnie, z opcją wypłacania 81.5 procenta przez ten okres? Wniosek o zasiłek składam do pracodawcy, jeżeli zatrudnia powyżej 20 osób?

Prawo do zasiłku macierzyńskiego – na jaki okres

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że w przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego, pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego [1] za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu (20 tyg.), a także za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu (do 32 tyg.), łącznie 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie [2].

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Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Wysokość zasiłku macierzyńskiego [3] uzależniona jest od daty złożenia wniosku o udzielenie i wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający odpowiednio okresowi urlopu macierzyńskiegoi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze:
- w przypadku złożenia wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie – miesięczny zasiłek macierzyński za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego wynosić będzie 81,5% podstawy wymiaru zasiłku,
- w przypadku złożenia wniosku później niż 21 dni po porodzie – miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru tego zasiłku, natomiast za okres urlopu rodzicielskiego – 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Do kogo złożyć wniosek

Prawo do zasiłków określonych w ustawie zasiłkowej i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych [4]. W przypadku zatrudnienia u płatnika uprawnionego do wypłaty świadczeń, wniosek o przyznanie i wypłatę zasiłku macierzyńskiego należy dostarczyć do pracodawcy.

Podstawa prawna:
[1] Art. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2025 poz. 501 ze zm.), dalej: ustawa zasiłkowa.
[2] Art. 180 § 1 i art. 1821a § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.), dalej: KP.
[3] Art. 31 ustawy zasiłkowej.
[4] Art. 61 ustawy zasiłkowej.

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mama@zus.pl i poradnik ZUS dla rodziców i opiekunów

Wyżej przedstawione pytanie, na które ZUS udzielił odpowiedzi zostało zgłoszone na skrzynkę mama@zus.pl.

- Od marca 2026 r. działa specjalna skrzynka mailowa mama@zus.pl. Przyszli i obecni rodzice mogą za jej pośrednictwem pytać o indywidualne sprawy oraz uzyskać informacje o formalnościach związanych z ubieganiem się o świadczenia z ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

A eksperci ZUS regularnie odpowiadają na maile przesyłane na tę skrzynkę. Na skrzynkę trafiają pytania od kobiet prowadzących działalność gospodarczą, ale także od osób pracujących na etacie czy umowie zlecenia. Przedsiębiorcze mamy pytają m.in. o dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłków. Kobiety, którym w czasie ciąży zakończyła się umowa, chcą wiedzieć, z jakich świadczeń będą mogły skorzystać po narodzinach dziecka. Mamy zatrudnione na etacie dopytują również, co stanie się z ich zasiłkiem, jeśli kolejne dziecko urodzi się podczas urlopu wychowawczego. Pojawiają się też pytania od kobiet, które dopiero planują macierzyństwo i potrzebują informacji, by podejmować dalsze decyzje dotyczące np. studiów czy wyjazdu za granicę.

Wsparcie w zakresie ubezpieczeń, zasiłków i innych świadczeń rodzice oraz opiekunowie mogą uzyskać również w placówkach ZUS, podczas e-wizyty (wideorozmowy), na infolinii pod numerem 22 560 16 00 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: cot@zus.pl.

Poradnik dla rodziców i opiekunów
Aby ułatwić rodzicom odnalezienie się w przepisach ubezpieczeniowych, ZUS przygotował także specjalny poradnik: „Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci”. Można go pobrać ze strony internetowej ZUS, a już wkrótce będzie dostępny również w wersji papierowej w placówkach Zakładu.

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Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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