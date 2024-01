Zwolnienie na wnuki. Czy to możliwe? Sprawdź, czy pracujący babcia i dziadek pomogą ci w opiece nad chorym dzieckiem.

Opieka nad dzieckiem, szczególnie w wieku przedszkolnym, bywa w okresie jesienno-zimowym trudna, jeśli rodzice nie mogą liczyć na pomoc niepracujących babci i dziadka. Najmłodsze dzieci chorują często, a powtarzające się nieobecności w pracy zazwyczaj nie są mile widziane przez pracodawców zatrudniających młodych rodziców. Warto wiedzieć, że opieką nad chorym dzieckiem można się dzielić – mogą w niej uczestniczyć nie tylko rodzice dziecka, ale także pracujący dziadkowie.

Czy pracująca babcia lub pracujący dziadek dostaną zasiłek za opiekę nad chorym wnukiem?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad:

1) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;

2) innym chorym członkiem rodziny.

Wynika to z art. 32 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2023 r. 2780 ze zm.). Biorąc pod uwagę fakt, że za dzieci w rozumieniu tej regulacji uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie, to nie obejmuje ona swoim zakresem babci i dziadka chorego dziecka, o ile nie przysposobili oni lub nie przyjęli dziecka na wychowanie. Jednak jeśli przeanalizować pojęcie „innych członków rodziny”, to sytuacja przedstawia się już korzystniej – pod pojęciem tym mieszczą się bowiem małżonek, rodzice, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Jak z tego wynika, wnuki mieszczą się w pojęciu „innych członków rodziny”, nad którymi pracujący dziadkowie mogą sprawować w czasie choroby osobistą opiekę z zachowaniem prawa do zasiłku opiekuńczego.

Czy dziadkowie muszą mieszkać z wnukiem, żeby dostać zasiłek opiekuńczy?

Interpretacja zwrotu „pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki” w praktyce sprawia trudności. Już w 1982 r. Sąd Najwyższy wskazał w wydanej uchwale, że nie ma możliwości ścisłego i wyczerpującego wyliczenie elementów, których wystąpienie wskazuje na pozostawanie członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym, ze względu na złożoność sytuacji faktycznych występujących w życiu, zależnych niejednokrotnie od warunków środowiska, czy specyfiki danego zawodu. Ocena tego, czy dane osoby pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym zależy każdorazowo od okoliczności konkretnego przypadku (uchwała SN z 11 sierpnia 1982 r., sygn. akt III UZP 18/82). W praktyce od dawna przyjmuje się, że aby uznać, że warunek ten jest spełniony, nie jest niezbędne stałe wspólne zamieszkiwanie i wystarczy, że babcia czy dziadek zamieszkują z wnukiem w czasie jego choroby. Potwierdził to także Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który stwierdził, że warunek pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym wymagany przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki m.in. nad innym chorym członkiem rodziny, uważa się za spełniony także wówczas, gdy ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym tylko przez okres choroby (pkt 249 Komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - wybrane zagadnienia, stanowiącego załącznik do wytycznych Nr 994800/0200/16/2023).

Oznacza to, że aby skorzystać ze zwolnienia od pracy i zasiłku opiekuńczego na chorego wnuka, dziadkowie nie muszą zamieszkiwać z nim na stałe.



Podstawa prawna

