Świadczenie pielęgnacyjne 2019 – kwota, uprawnieni, wniosek

Świadczenie pielęgnacyjne - waloryzacja 1 stycznia 2019 r.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego co roku jest waloryzowana 1 stycznia. Wysokość świadczenia uzależniona jest od płacy minimalnej. Wskaźnikiem waloryzacji jest bowiem procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w porównaniu do kwoty z ubiegłego roku. Tak ustaloną stawkę zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2019 r.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2019 r. powinniśmy oficjalnie poznać do 15 listopada 2018 r., ponieważ w tym terminie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze obwieszczenia ogłasza wysokość świadczenia na następny rok kalendarzowy.

Już dziś jednak możemy obliczyć tę kwotę w oparciu o wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Minimalna płaca w 2019 r. ma wzrosnąć o 7,14 procent (z 2100 zł w 2018 r. do 2250 zł w 2019 r.), wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2018 r. wynosi zaś 1477 zł. Otrzymaną kwotę 1582,4578 zł należy zaokrąglić do pełnych złotych, co daje nam 1583 zł. Tyle powinno wynieść świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2019 r.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym ze świadczeń opiekuńczych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych obok zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia są:

- matka albo ojciec;

- opiekun faktyczny dziecka;

- osoba, będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Świadczenie przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia).