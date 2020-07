Specjalny zasiłek opiekuńczy 2020/2021 – pytania i odpowiedzi

Jaka jest obecnie wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620,00 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od 1 listopada 2018 r. i podlega weryfikacji co 3 lata. Kolejna weryfikacja przewidziana jest na rok 2021.

Kwotę specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Następnie zaokrągla się ją do 10 groszy w górę.





Polecamy: Restrukturyzacja firmy poprzez elastyczne formy zatrudnienia. Poradnik Gazety Prawnej 6/2020

Na jaki okres przyznawane jest prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane jest na dany okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Należy jednak pamiętać, że specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem uzależnionym od niepełnosprawności. Jeżeli zatem orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to prawo zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Kiedy można złożyć wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres zasiłkowy?

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej. Wnioski w tradycyjnej papierowej formie będą przyjmowane od 1 sierpnia 2020 r.

Aktualny wzór wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy znajduje się na stronach internetowych ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

POBIERZ WZÓR WNIOSKU W FORMACIE PDF >>>

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Czy otrzymywanie specjalnego zasiłku opiekuńczego uzależnione jest od spełniania kryterium dochodowego?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. Jest to kwota netto. Organ bierze pod uwagę dochody z roku poprzedzającego okres zasiłkowy. Podobnie jak w przypadku innych świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu uwzględnia również dochód utracony i uzyskany.