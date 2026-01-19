REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zasiłki » Zasiłek pielęgnacyjny » Zasiłek pielęgnacyjny 2026: o tych terminach musisz pamiętać [Przykłady]

Zasiłek pielęgnacyjny 2026: o tych terminach musisz pamiętać [Przykłady]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 stycznia 2026, 13:32
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Ważne terminy w MOPS i SKO
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Ważne terminy w MOPS i SKO
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy najlepiej składać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny z MOPS? Jaki jest termin na wniesienie odwołania do SKO? Czy można wnieść skargę do sądu? Ubiegając się o świadczenia warto pamiętać o procedurach i wymaganych formalnościach. Oto najważniejsze!

Kiedy składać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności wniosek o zasiłek pielęgnacyjny warto składać możliwie jak najszybciej. Od momentu ubiegania się o świadczenie zależy to, od kiedy zostanie przyznane.

REKLAMA

REKLAMA

Wszystko za sprawą art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ważne

Jeżeli wniosek zostanie złożony po upływie tego trzymiesięcznego terminu, to gmina przyzna zasiłek pielęgnacyjny począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Sądy administracyjne często podkreślają, iż jest to termin materialny i jego niedochowanie będzie skutkowało brakiem możliwości przywrócenia.

REKLAMA

Przykład

W praktyce jednak stosowanie go może budzić wątpliwości. „Istotnie, ustawodawca nie określił wprost jak należy liczyć termin, o którym mowa w art. 24 ust. 2a u.ś.r. w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności przez sąd powszechny, tj. czy ma to być data wydania wyroku, data prawomocności wyroku czy też data stwierdzenia tej prawomocności, która może nastąpić w okresie powyżej 3 miesięcy od daty wydania wyroku, jednakże w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego ustawowy termin 3 miesięcy liczony od daty uprawomocnienia się wyroku sądu powszechnego jest czasem wystarczającym dla zorientowania się przez stronę co do swoich praw i obowiązków, pozwalającym na terminowe złożenie wniosku i skorzystanie z rozwiązania, które przewiduje przepis art. 24 ust. 2a u.ś.r. Nie można bowiem pominąć, że zgodnie z art. 365 § 1 K.p.c., orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Powyższe oznacza, że dopiero prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wywołuje skutek wiążący również w zakresie jego treści w stosunku do innych sądów i organów, co w dwuetapowym mechanizmie przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego ma niebagatelne znaczenie dla odkodowania właściwego rozumienia art. 24 ust. 2a u.ś.r.” – stwierdził przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 25 października 2023 r. (I OSK 1760/22).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek pielęgnacyjny. W jakim terminie odwołanie?

Od decyzji organu gminy można się odwołać, gdy nie jesteśmy z niej zadowoleni (np. gmina odmówił przyznania zasiłku).

Ważne

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu od dnia doręczenia decyzji stronie.

Pismo składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tego ośrodka pomocy społecznej (MOPS/GOPS), który wydal decyzję.

Czy można przywrócić termin na wniesienie odwołania?

To kolejny istotny termin, na który warto zwrócić uwagę. Może się zdarzyć, że z przyczyn od nas niezależnych nie udało nam się złożyć odwołania do SKO. W takim przypadku można złożyć wniosek o przywrócenie terminu. W takim piśmie trzeba uprawdopodobnić, iż uchybienie nastąpiło bez naszej winy. Jednocześnie z wniesieniem wniosku o przywrócenie terminu należy złożyć odwołanie od decyzji MOPS. Dobrze, jeśli w takim piśmie znajdą się też dowody np. zaświadczenie ze szpitala.

Zgodnie z art. 58 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

W tego typu sprawach duże znaczenie ma też art. 57 § 5 k.p.a., który brzmi następująco:

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) złożone w polskim urzędzie konsularnym;

4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;

5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;

6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Przykład

„Nie ulega wątpliwości, że Poczta Polska została wyznaczona decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2015 r. operatorem pocztowym na lata 2016 – 2025, a zatem złożenie przez skarżącego odwołania wraz z prośbą o przywrócenie terminu w dniu 31 stycznia u tego operatora zostało dokonane z zachowaniem 7-dnioego terminu do dokonania tej czynności, liczonego od daty ustania przeszkody . tj. 24.01.2025 r. Słusznie podkreśla się w skardze, że data otrzymania przesyłki przez organ nie ma znaczenia dla oceny zachowania terminu z art. 58 § 2 k.p.a.” – uzasadniał przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 7 października 2025 r. (II SA/Rz 1004/25).

Kiedy skarga do sądu administracyjnego?

Na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). Składa się ją za pośrednictwem SKO w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zasiłek pielęgnacyjny [FAQ]

Na jak długo MOPS przyzna mi zasiłek pielęgnacyjny?

Prawo do zasiłku przyznaje się na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności (do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia). Jeżeli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na stałe, to zasiłek pielęgnacyjny zostanie przyznany na stałe.

Czy będę dostawała zasiłek pielęgnacyjny z MOPS, jeżeli ZUS wypłaci mi dodatek pielęgnacyjny?

Tych świadczeń się nie łączy. Jeżeli w tym samym czasie został pobrany zarówno zasiłek, jak i dodatek pielęgnacyjny, to ZUS, pomniejszy świadczenie (np. emeryturę) o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która ukończyła 75 lat?

Zasiłek pielęgnacyjny w przypadku wszystkich osób uprawnionych wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 935; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1427).

Polecamy: Kalendarz 2026

Powiązane
Zasiłek pielęgnacyjny z MOPS a stopień niepełnosprawności [PORADA]
Zasiłek pielęgnacyjny z MOPS a stopień niepełnosprawności [PORADA]
Dodatek czy zasiłek pielęgnacyjny? [PYTANIA I ODPOWIEDZI]
Dodatek czy zasiłek pielęgnacyjny? [PYTANIA I ODPOWIEDZI]
Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały z MOPS w 2026 roku [PRZYKŁAD]
Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały z MOPS w 2026 roku [PRZYKŁAD]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Telemarketerzy mogą dzwonić bezkarnie? NSA wydał zaskakujący wyrok
19 sty 2026

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że sam numer telefonu – bez imienia i nazwiska – nie jest daną osobową w rozumieniu RODO. Co to oznacza? Telemarketerzy dzwoniący z niechcianymi ofertami mogą nie podlegać przepisom o ochronie danych. Kontrowersyjny wyrok wzbudza emocje wśród odbiorców uciążliwych połączeń.
Szokujący wyrok NSA: Emigranci płacą abonament RTV mimo telewizor został w kraju. Formalności górą nad zdrowym rozsądkiem
18 sty 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał pod koniec zeszłego roku wyrok, który może być zaskoczeniem dla tysięcy Polaków za granicą. Okazuje się, że nawet jeśli od lat mieszkasz poza krajem, a telewizor zostawiłeś w Polsce, nadal musisz płacić abonament RTV. Decyduje fakt rejestracji i stan techniczny odbiornika.
Abonament RTV bez litości dla emigrantów. NSA przesądził: nie używasz telewizora? To nie ma znaczenia. Decyduje rejestracja i sprawność odbiornika
18 sty 2026

W kwestiach prawnych formalności są często decydujące – taki wniosek płynie z prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 listopada 2025 r. Sąd ten uznał, że brak faktycznego korzystania z telewizora lub radia, a nawet wieloletni pobyt za granicą, nie zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu RTV, jeżeli odbiornik nie został formalnie wyrejestrowany. To rozstrzygnięcie powinno być ostrzeżeniem dla tysięcy osób, które od lat żyją w przekonaniu, że „skoro nie używam telewizora w Polsce, wyjechałem za granicę – nie płacę”.
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
19 sty 2026

Lata pracy i inwestycji mogą pójść na marne, jeśli nie zadbasz o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, którą faktycznie użytkujesz. Co więcej, jeśli wcześniej zgłoszą się potomkowie pierwotnych właścicieli, możesz stracić do niej jakiekolwiek prawa. Takie sytuacje zdarzają się i mogą mieć poważne konsekwencje – zarówno dla Ciebie, jak i Twoich dzieci.

REKLAMA

Nowe zasady w żłobkach już obowiązują. Jest jeden obowiązek z terminem do 28 lutego 2026
16 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje rozporządzenie o standardach opieki nad dziećmi do lat 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina o kluczowym obowiązku: złożeniu oświadczenia o spełnianiu standardów. Dla wielu działających już placówek termin mija 28 lutego 2026 r. Sprawdź, kogo dotyczą przepisy i gdzie trzeba złożyć dokumenty (Empatia lub Rejestr Żłobków).
Zmiana w żłobkach od początku tego roku już obowiązuje - sprawdź, co oznaczają nowe przepisy: kluczowy termin to 28 lutego 2026 r.
16 sty 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej właśnie opublikowało ważny komunikat, który opisuje zmiany prawne dotyczące żłobków od 1 stycznia 2026 r. Co dokładnie się zmieniło, czy zmiany dotyczą zapisów dzieci do żłobka? Wyjaśniamy treść informacji MRPiPS - zapoznaj się z tymi zmianami, bo przepisy już obowiązują, a kluczowy termin zbliża się nieubłaganie.
Czy od ogrodzenia trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Płacić trzeba, ale nie dotyczy to każdego. Rok temu budziło to dużo emocji
17 sty 2026

Od stycznia 2025 roku nie ma już wątpliwości co do tego, że ogrodzenie jest budowlą na gruncie podatku od nieruchomości. Czy to znaczy, że każdy zapłaci od niego podatek? Rok temu ten temat wzbudził wiele emocji. Głos w tej sprawie zabrał nawet resort finansów.
Pomoc społeczna: Prawa pracowników socjalnych kierowanych do CUS muszą być przestrzegane
16 sty 2026

Do MRPiPS skierowano apel w sprawie przestrzegania praw pracowników pomocy społecznej. Są oni zmuszani do obejmowania nowych stanowisk w centrach usług społecznych bez zagwarantowania zatrudnienia na dotychczasowych warunkach.

REKLAMA

Zasiłki z MOPS na jedzenie, leki i ogrzewanie w 2026. Przykłady
18 sty 2026

Wsparcie z pomocy społecznej może okazać się nieoceniona w sytuacji, gdy zabrakło pieniędzy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. MOPS może przyznać zasiłek celowy na zakup żywności czy leków. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby uzyskać taką pomoc?
Podniosłeś rękę na ratownika? Od nowego roku to bilet w jedną stronę za kratki. Sądy mają surowiej i natychmiast karać agresorów
15 sty 2026

Od ok. dwóch tygodni w Polsce obowiązuje nowa rzeczywistość prawna. Jeśli komuś przyjdzie do głowy uderzyć ratownika medycznego lub znieważyć policjanta, nie wykpi się już grzywną. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie drakońskie kary za ataki na służby mundurowe i medyków. Państwo mówi dość agresji wobec tych, którzy przyjeżdżają na ratunek. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA