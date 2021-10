Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego 2021/2022

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego w 2021/2022

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego w okresie 2021/2022 nie zmieni się. Ile obecnie wynosi? Kiedy może wzrosnąć?

Z życia dewelopera: Nowy pomysł czy tylko wymysł ustawodawcy – zmiany w umowie rezerwacyjnej

Umowy rezerwacyjne w praktyce obrotu nieruchomości funkcjonują od lat i cieszą się zainteresowaniem zarówno ze strony deweloperów jak i potencjalnych nabywców nieruchomości. Na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych można bowiem oszacować czy dana inwestycja spotka się z zainteresowaniem klientów, doprecyzować decyzję o zakresie realizowanej inwestycji i zaplanować poszczególne etapy budowy. Zaś, ze strony klienta umowa rezerwacyjna pozwala na skonkretyzowanie decyzji o zakupie danego lokalu lub rozpoczęcie niezbędnych procedur do jego finasowania.

Czternasta emerytura - kto dostanie?

Czternastą emeryturę otrzyma wkrótce większość emerytów i rencistów. Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać świadczenie?

Zasiłek chorobowy 2022 - jakie zmiany?

Zasiłek chorobowy w 2022 r. czeka kilka ważnych zmian. Czego dotyczą? Od kiedy będą obowiązywały nowe przepisy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy - pytania i odpowiedzi MRiPS

Rodzinny kapitał opiekuńczy - pytania i odpowiedzi. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej udzieliło odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Podwyżka 500 plus? Powodem inflacja

Podwyżka 500 plus? Wśród respondentów pobierających świadczenie 500 plus 70 proc. opowiada się za jego wzrostem. Najczęściej twierdzą, że powinien on być większy o około 20 proc., a głównym powodem podwyżki jest inflacja – wynika z najnowszego badania.

Kara za brak dowodu tożsamości lub paszportu a prawo UE

Kara za brak dowodu tożsamości lub paszportu. Państwo członkowskie UE może zobowiązać swoich obywateli, pod groźbą kary, do posiadania przy sobie ważnego dowodu tożsamości lub paszportu, gdy podróżują do innego państwa członkowskiego, niezależnie od używanego środka transportu i trasy. O ile prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by nałożona sankcja miała charakter karny, o tyle stoi ono na przeszkodzie sankcjom nieproporcjonalnym, takim jak grzywna wynosząca 20% średniego miesięcznego dochodu netto sprawcy. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 6 października 2021 r.

Becikowe 2022 – warunki, ile wynosi?

Becikowe w 2022 r. mogą otrzymać rodzice, którzy spełniają określone warunki. Jakie? Ile wynosi świadczenie?

Aplikacja ePraca - co to jest i do czego służy?

Co to jest ePraca? Do czego służy nowa aplikacja mobilna? Jakie informacje można znaleźć w aplikacji ePraca?

Cmentarz – definicja [ZMIANY]

Cmentarz zostanie zdefiniowany w nowej ustawie, która ma całościowo regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego.

Oszustwo „na rachmistrza” nadal realnym zagrożeniem

Oszustwo „na rachmistrza” jest realnym zagrożeniem nawet po zakończeniu Narodowego Spisu Powszechnego. Na czym polega?

Prawo krajowe a unijne - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepisy europejskie uprawniające sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm są niezgodne z konstytucją.

Media społecznościowe a dziedziczenie - co z danymi po śmierci?

Co z dorobkiem w mediach społecznościowych stanie się po naszej śmierci? Kto będzie miał prawo do konta?

Obostrzenia - maseczki i dystans

Obostrzenia nadal obowiązują. Maseczki nie trzeba nosić na świeżym powietrzu. Inaczej jest jednak w przypadku np. kin czy autobusów.

TSUE o przeniesieniu sędziego bez jego zgody do innego sądu

TSUE uznał, iż przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub wydziału może naruszać zasadę niezawisłości.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające w 2021 r. (netto)

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające otrzymuje w kraju ponad 72,9 tys. osób. Jaka jest wysokość świadczenia w 2021 r. (brutto i netto)?

Z życia dewelopera: Deweloperski Fundusz Gwarancyjny według nowej ustawy deweloperskiej

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny to jedno z rozwiązań nowej ustawy deweloperskiej. Czym jest DFG i co ma na celu?

Symbole narodowe - planowane zmiany

Symbole narodowe czekają zmiany. Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zakłada m.in. zamianę zwrotek hymnu Polski.

Zaskarżanie studium do sądu administracyjnego

Kto i kiedy może zaskarżyć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do sądu administracyjnego?

1 listopada 2021 – cmentarze otwarte?

1 listopada 2021 r. cmentarze będą otwarte? O rekomendacje był pytany minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wyrównanie emerytur czerwcowych - jakie terminy?

Wyrównania emerytur czerwcowych są wypłacane przez ZUS w kilku terminach. Pierwsze wypłaty miały miejsce 1 i 5 października.

Zadłużenie Polaków - starsi kontra młodsi

Zadłużenie młodych Polaków rośnie, a starszych maleje. Jakie podejście mają te grupy do spłacania zaległości?

Przemoc ekonomiczna - jakie zmiany?

Przemoc ekonomiczna obok fizycznej, psychicznej i seksualnej pojawi się w definicji przemocy. Jakie zmiany znalazły się w nowym projekcie?

Bitcoin – wirtualna waluta

Bitcon jako wirtualna waluta wzbudza wiele pytań konsumentów. Na czym polega? Jakie ma wady i zalety? Co z legalnością i bezpieczeństwem?

Emerytury stażowe - co z projektem "Solidarności"?

Emerytury stażowe znalazły się w projekcie przygotowanym przez "Solidarność". Do rozwiązań tych odniósł się wiceminister rodziny Stanisław Szwed.