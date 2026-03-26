Strona główna » Prawo » Praca » Zasiłki » Zasiłek rodzinny » Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny do zmiany? Rodzice czekają na nowe kwoty

Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny do zmiany? Rodzice czekają na nowe kwoty

26 marca 2026, 12:26
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Dla kogo zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne?
Kto może otrzymać zasiłek rodzinny i dodatki?

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. W praktyce liczba rodzin, otrzymujących to świadczenie kurczy się, ze względu na dość niskie kryterium dochodowe. Próg dochodowy wynosi 674 zł. Jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, to kryterium to jest nieco wyższe i wynosi 764 zł. Przekroczenie kryterium dochodu nie zawsze oznacza, że gmina odmówi przyznania świadczenia. W takiej sytuacji ma zastosowanie mechanizm „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie jest odpowiednio zmniejszone.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2026 roku?

Kwota zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Na najmłodsze dzieci (do ukończenia 5. roku życia) zasiłek wynosi 95 zł. W przypadku dziecka w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia zasiłek wynosi 124 zł, a na dziecko. Z kolei na najstarsze dzieci (w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia) zasiłek rodzinny wypłacany jest w kwocie 135 zł miesięcznie.

Do zasiłku przysługują też dodatki. Dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami ważny jest szczególnie ten z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka. W zależności od wieku dziecka dodatek wynosi 90 albo 110 zł miesięcznie.

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny?

Jest to jedna z najważniejszych form wsparcia dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się bowiem w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Warto wspomnieć, iż poza niepełnosprawnymi dziećmi zasiłek przysługuje też seniorom oraz osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł. Do jego przyznania nie jest wymagane spełnianie kryterium dochodowego.

Czy w 2026 r. wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny i rodzinny?

Kwoty zasiłków pozostają niezmienne od wielu lat. Zasiłek pielęgnacyjny ostatnio został podwyższony w listopadzie 2019 r., a zasiłek rodzinny jeszcze wcześniej, bo w listopadzie 2016 r.

Ważne

W praktyce oznacza to, iż zasiłek pielęgnacyjny nie był podwyższany od niemal 7 lat, a zasiłek rodzinny od prawie 10 lat. Z tego powodu rodzice często pytają o możliwość zwiększenia tej kwoty. Wszystko wskazuje jednak na to, iż w tym roku takiej podwyżki nie będzie.

Powodem są tu m.in. aktualne przepisy. Kwoty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegają bowiem weryfikacji co 3 lata. Bierze się tu pod uwagę wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin, które przygotowuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Wprawdzie przepisy przewidują w tym procesie sporą rolę Rady Dialogu Społecznego, jednak ostateczną decyzję o ewentualnej podwyżce podejmuje Rada Ministrów.

Podczas ostatniej takiej weryfikacji zdecydowano o pozostawieniu tych kwot na niezmienionym poziomie. Powodem były inne świadczenia dla rodzin takie jak świadczenie wychowawcze, dobry start a także wprowadzenie programu „Aktywny rodzic”.

Czy w 2027 roku wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek rodzinny?

To właśnie na 2027 rok przypada kolejna ustawowa weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych (poza świadczeniem pielęgnacyjnym). Czy to oznacza, że od listopada 2026 r. rodziców czeka podwyżka? Nie jest to przesądzone. Jak często podkreśla MRPiPS weryfikacja kwot świadczeń nie oznacza ich obowiązkowej podwyżki.

Co ważne, poza zasiłkiem rodzinnym i pielęgnacyjnym w 2027 r. mogą (choć nie muszą) zostać podwyższone również:

• kryteria dochodowe do zasiłku rodzinnego;

• kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego;

• kwota jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), która też wynosi 1000 zł;

• kwota świadczenia rodzicielskiego (tzw. kosiniakowe), aktualnie 1000 zł miesięcznie.

Decyzję rządu w tej sprawie poznamy w przyszłym roku. Ostateczne kwoty zostaną opublikowane w Monitorze Polskim do 15 sierpnia 2027 r.

Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek rodzinny [FAQ]

Otrzymałam orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. W jakim terminie powinnam złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Najlepiej w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Wtedy gmina przyzna świadczenie od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności. W przeciwnym razie gmina przyzna zasiłek począwszy od miesiąca, w którym o niego zawnioskowano.

Kto przyjmuje wnioski o zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne?

Wnioski składa się w gminie, najczęściej w ośrodkach pomocy społecznej. Dokumentów nie przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy można łączyć zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny?

Tak, jeśli dziecko legitymuje się odpowiednim orzeczeniem, to można wnioskować zarówno o zasiłek pielęgnacyjny, jak i o zasiłek rodzinny.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208; ost. zm. Dz.U. z 2026 r., poz. 203);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2024 r., poz. 1238).

