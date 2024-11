Tak się żyło w PRL-u. 12 trudnych pytań. Dasz radę trafić chociaż 10? [QUIZ]

Wielki QUIZ z polskich przysłów. Znasz je wszystkie? Mniej niż 10/15 to znak, że potrzebujesz powtórki

"Nie czas żałować..."; "Baba z wozu...."; "Dzieci i ryby...". Potrafisz dokończyć te polskie przysłowia? Jeśli tak, to w naszym quizie komplet punktów masz jak w banku. Choć wszyscy je całkiem dobrze znamy, to potrafimy pomylić. O niektórych nawet nie słyszeliśmy. Warto jednak spróbować swoich sił w naszym quizie. To co? Zaczynamy?