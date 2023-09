QUIZ Smaki jedzenia PRL. Jakie produkty i potrawy były popularne?

Pamiętasz smak jedzenia z czasów PRL? Dla wielu osób te czasy kojarzą się z pewnymi specyficznymi produktami, które były dostępne w sklepach, a także z tradycyjnymi potrawami, które przygotowywano w domach. Były to czasy, kiedy nie było takiego dostępu do różnorodnych produktów spożywczych jak dzisiaj, ale jedzenie miało swój niepowtarzalny charakter i smak. Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie, jakie produkty i potrawy były popularne w czasach PRL? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

QUIZ Trzy skojarzenia - co to za film? 10/12 tylko dla znawców!

QUIZ Wakacyjne przesądy. Sprawdźcie przed urlopem

„Wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów…” - jak śpiewał Kabaret OT.TO Na pewno już wielu z nas zrobiło plany lub przegląda codziennie pojawiające się oferty last minute. Za tydzień także koniec roku szkolnego i, jak co roku, rozpocznie się boom na wakacyjne podróżowanie. Nic w tym dziwnego, bo odpocząć też trzeba. Ale czy zastanawialiście się kiedyś nad wakacyjnymi przesądami, nad tym co można zrobić, a z czym lepiej nie ryzykować. Czy kupić maskę w Wenecji, albo zabrać maleńki kamyk z Etny itp. Jeśli nie to zapraszamy do rozwiązania naszego quizu. Zapewniamy, że możecie się zdziwić. Zaczynamy?