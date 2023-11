QUIZ z lektury "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa. 10/10 tylko dla znawców

"Mistrz i Małgorzata" Bułhakowa jest lekturą na poziomie rozszerzonym, jednak sporo osób uważa, że to książka, którą każdy powinien przeczytać. Sprawdź, jak dobrze ją pamiętasz.

QUIZ z lektury "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego. Uda Ci się zdobyć komplet punktów?

"Zbrodnia i kara" znajduje się na liście lektur obowiązkowych. Warto znać tę jedną z najwybitniejszych powieści XIX wieku. W quizie zadajemy 10 pytań, na które zna odpowiedź każdy, kto przeczytał książkę.

QUIZ Mity greckie i rzymskie. Rozróżniasz tych bogów i boginie z mitologii? Spróbuj zdobyć przynajmniej 7/10

Dionizos był greckim czy rzymskim bogiem? Sol był odpowiednikiem Heliosa czy Kronosa? Kto był odpowiednikiem rzymskiej Junony? Mylą Ci się mitologiczni bogowie? Czas na usystematyzowanie wiedzy. Zapraszamy na quiz!

QUIZ z lektury "Lalka" Bolesława Prusa. Dasz radę zdobyć 10 punktów?

"Lalka" Bolesława Prusa to jedna z najwybitniejszych i najważniejszych lektur, a zarazem najsłynniejsza powieść autora. Początkowo publikowana w odcinkach w "Kurierze Codziennym", następnie wydana w 1890 r. Jest czytana chętnie po dziś dzień. Co pamiętasz z tej lektury?

REKLAMA

"Romeo i Julia" - test wiedzy o dramacie Szekspira!

"Romeo i Julia" to jedno z najbardziej znanych i poruszających dzieł Wiliama Szekspira, które od wieków fascynuje czytelników na całym świecie. Akcja tego dramatu rozgrywa się w malowniczej Weronie, gdzie dwie skłócone rodziny, Montekich i Kapuletich, stają się tłem dla burzliwej i zakazanej miłości dwojga młodych ludzi. Romeo i Julia, mimo przeciwności losu, decydują się na potajemny ślub, co prowadzi do serii tragicznych wydarzeń. Ich miłość, choć pełna namiętności i poezji, jest skazana na klęskę w świecie pełnym nienawiści i konfliktów. Ta opowieść o młodzieńczej miłości, buncie przeciwko tradycji i tragicznym losie stała się uniwersalnym symbolem miłości przekraczającej wszelkie bariery. Czy znasz wszystkie szczegóły tej opowieści? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

Quiz z lektury "Król Edyp" Sofoklesa

"Król Edyp" to majstersztyk starożytnej tragedii greckiej, autorstwa Sofoklesa. Dzieło to przenosi nas do Teb, gdzie król Edyp, nieświadomy swojego tragicznego losu, stara się odkryć prawdę o swoim pochodzeniu, jednocześnie próbując ocalić miasto od nieszczęścia. Historia ta jest pełna zwrotów akcji, napięcia i głębokich emocji. Poniższy quiz został stworzony, aby przetestować Twoją wiedzę na temat tej nieśmiertelnej tragedii. Czy jesteś gotów na wyzwanie?

Quiz z lektury "Antygona" Sofoklesa

"Antygona" to jedno z najważniejszych dzieł w historii literatury, napisane przez starożytnego greckiego dramaturga Sofoklesa. To tragedia mówiąca o konflikcie między indywidualnym sumieniem a prawem państwowym, między lojalnością wobec rodziny a lojalnością wobec państwa. Historia Antygony, która decyduje się pochować swojego brata mimo zakazu króla Kreona, jest wiecznym przypomnieniem o sile ludzkiego ducha i konsekwencjach stawiania się w opozycji do autorytetu. Czy jesteś gotów sprawdzić swoją wiedzę na temat tej nieśmiertelnej tragedii? Oto 15 pytań, które pozwolą Ci to zrobić!

Quiz. Rozpoznasz książkę po pierwszych zdaniach?

Pierwsze zdania książki. Rozpoznasz tytuł?

REKLAMA

Quiz. Powieść "Znachor". O filmie wiesz wszystko. A o książce?

"Znachor" - ekranizacja powieści z 1982 r. ma status filmu kultowego. We wrześniu 2023 r. zadebiutowała najnowsza ekranizacja słynnej książki.

QUIZ Czy wiesz co oznaczają te słowa? Sprawdź, bo mogą się przydać!

Język polski potrafi zaskoczyć! I to bez względu na to jak dużo czytamy i z kim rozmawiamy. Proponujemy zatem małą powtórkę ze słówek, które warto znać i wiedzieć jak ich używać.