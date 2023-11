QUIZ z lektury "Boska komedia" Dantego Alighieri. 7/10 to dobry wynik

Arcydzieło literatury włoskiej i klasyka literatury światowej. "Boskiej komedii" nie mogło zabraknąć w naszych quizach z lektury. Sprawdź, jak dobrze znasz tę książkę.

QUIZ z lektury "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta. Uda Ci się zdobyć chociaż 7/10?

Quiz z lektury. Po "Lalce", "Dziadach" czy "Mistrzu i Małgorzacie" nie mogło zabraknąć i tej lektury. "Chłopi" to powieść społeczno-obyczajowa, która dzięki ostatniej ekranizacji przeżywa swój renesans nie tylko wśród młodzieży. Sprawdź, jak dobrze ją pamiętasz!

QUIZ z lektury "Dziady" Adama Mickiewicza. Uda Ci się zdobyć 7/10 punktów?

Jak dobrze znasz cykl dramatów Adama Mickiewicza? Wiesz, w jakiej chronologii się ukazywały? Potrafisz dokończyć słynne cytaty? Znasz charakterystyczne cechy poszczególnych części? Sprawdź się w naszym quizie o "Dziadach".

QUIZ z lektury "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa. 10/10 tylko dla znawców

"Mistrz i Małgorzata" Bułhakowa jest lekturą na poziomie rozszerzonym, jednak sporo osób uważa, że to książka, którą każdy powinien przeczytać. Sprawdź, jak dobrze ją pamiętasz.

QUIZ z lektury "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego. Uda Ci się zdobyć komplet punktów?

"Zbrodnia i kara" znajduje się na liście lektur obowiązkowych. Warto znać tę jedną z najwybitniejszych powieści XIX wieku. W quizie zadajemy 10 pytań, na które zna odpowiedź każdy, kto przeczytał książkę.

QUIZ Mity greckie i rzymskie. Rozróżniasz tych bogów i boginie z mitologii? Spróbuj zdobyć przynajmniej 7/10

Dionizos był greckim czy rzymskim bogiem? Sol był odpowiednikiem Heliosa czy Kronosa? Kto był odpowiednikiem rzymskiej Junony? Mylą Ci się mitologiczni bogowie? Czas na usystematyzowanie wiedzy. Zapraszamy na quiz!

QUIZ z lektury "Lalka" Bolesława Prusa. Dasz radę zdobyć 10 punktów?

"Lalka" Bolesława Prusa to jedna z najwybitniejszych i najważniejszych lektur, a zarazem najsłynniejsza powieść autora. Początkowo publikowana w odcinkach w "Kurierze Codziennym", następnie wydana w 1890 r. Jest czytana chętnie po dziś dzień. Co pamiętasz z tej lektury?

"Romeo i Julia" - test wiedzy o dramacie Szekspira!

"Romeo i Julia" to jedno z najbardziej znanych i poruszających dzieł Wiliama Szekspira, które od wieków fascynuje czytelników na całym świecie. Akcja tego dramatu rozgrywa się w malowniczej Weronie, gdzie dwie skłócone rodziny, Montekich i Kapuletich, stają się tłem dla burzliwej i zakazanej miłości dwojga młodych ludzi. Romeo i Julia, mimo przeciwności losu, decydują się na potajemny ślub, co prowadzi do serii tragicznych wydarzeń. Ich miłość, choć pełna namiętności i poezji, jest skazana na klęskę w świecie pełnym nienawiści i konfliktów. Ta opowieść o młodzieńczej miłości, buncie przeciwko tradycji i tragicznym losie stała się uniwersalnym symbolem miłości przekraczającej wszelkie bariery. Czy znasz wszystkie szczegóły tej opowieści? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

Quiz z lektury "Król Edyp" Sofoklesa

"Król Edyp" to majstersztyk starożytnej tragedii greckiej, autorstwa Sofoklesa. Dzieło to przenosi nas do Teb, gdzie król Edyp, nieświadomy swojego tragicznego losu, stara się odkryć prawdę o swoim pochodzeniu, jednocześnie próbując ocalić miasto od nieszczęścia. Historia ta jest pełna zwrotów akcji, napięcia i głębokich emocji. Poniższy quiz został stworzony, aby przetestować Twoją wiedzę na temat tej nieśmiertelnej tragedii. Czy jesteś gotów na wyzwanie?

Quiz z lektury "Antygona" Sofoklesa

"Antygona" to jedno z najważniejszych dzieł w historii literatury, napisane przez starożytnego greckiego dramaturga Sofoklesa. To tragedia mówiąca o konflikcie między indywidualnym sumieniem a prawem państwowym, między lojalnością wobec rodziny a lojalnością wobec państwa. Historia Antygony, która decyduje się pochować swojego brata mimo zakazu króla Kreona, jest wiecznym przypomnieniem o sile ludzkiego ducha i konsekwencjach stawiania się w opozycji do autorytetu. Czy jesteś gotów sprawdzić swoją wiedzę na temat tej nieśmiertelnej tragedii? Oto 15 pytań, które pozwolą Ci to zrobić!