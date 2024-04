Co oznacza "Quo vadis"? Kiedy rozgrywa się akcja powieści? Jak miała na imię ukochana głównego bohatera. To podstawowe pytania z tej lektury obowiązkowej. Znasz na nie odpowiedzi?

Na pytania z tego quizu warto znać odpowiedź. Biblia przyda się nie tylko na maturze, to również wiele odniesień we współczesnej (i nie tylko) kulturze i sztuce. Dobrze być zorientowanym. Rozwiąż quiz i sprawdź, ile wiesz.

Dramat "Odprawa posłów greckich", autorstwa Jana Kochanowskiego, to klasyczny tekst renesansowy, który dotyczy wydarzeń poprzedzających wojnę trojańską, znaną choćby z "Iliady" Homera. Dlatego, przed rozpoczęciem testu, warto przypomnieć sobie kluczowe informacje związane z fabułą i bohaterami tego mitu.

Safanduła, wiktuały, abnegat... Znasz te słowa? Pewnie tak. A na pewno wiesz, co znaczą? Rozwiąż quiz i pozbądź się wątpliwości.

QUIZ Język polski. Wiesz, co znaczą te słowa?

QUIZ Znasz te związki frazeologiczne? Spróbuj zdobyć 10/10

Co to są bajońskie sumy? Kiedy plujemy sobie w brodę, a kiedy chwytamy wiatr w żagle? Co oznacza mieć łeb na karku? Znasz te związki frazeologiczne? Komplet punktów jest w zasięgu.