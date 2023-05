Kochasz sery? Ten quiz jest dla Ciebie!

Depresja. Ministerstwo Zdrowia już w 2004 r. ustanowiło dzień 23 lutego Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją, po to by zwrócić uwagę na ten problem oraz na potrzebę upowszechniania wiedzy z zakresu rozpoznawania objawów, pogłębiania świadomości istnienia tej choroby oraz do podejmowania leczenia. “Depresja oznacza, że każdy dzień rozpoczyna się od aktu odwagi i nadziei. Czyli od wstania z łóżka.” (Autor anonimowy). 23 lutego obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym. Warto rozejrzeć się wśród swoich najbliższych, może któryś z nich potrzebuje naszej wyciągniętej ręki, a może właśnie zauważyliście pierwsze objawy depresji? Zapraszamy na quiz, który pozwoli trochę uporządkować wiedzę. I oczywiście życzymy zdrowia!

Fitness - co o nim wiesz? QUIZ

Fitness. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Aerobik, zumba, pilates, trening kolarski, obwodowy… trening jednym słowem. Aktywności fizycznych do wyboru jest mnóstwo i niemal każdy z nas choć raz w postanowieniach noworocznych umieszczał „wzięcie się za siebie” lub „powrót do formy”. Tymczasem tygodnie mijają, do wiosny blisko, a my co? To może choć quiz o ćwiczeniach na początek? Dobra teoria to przecież podstawa, potem może łatwiej będzie przejść do praktyki. Sprawdźcie, czy uda Wam się zdobyć komplet punktów, nie obiecujemy, że będzie łatwo.