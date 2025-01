Jeszcze w styczniu resort cyfryzacji udostępni firmom transportowym i pośredniczącym przy przewozie osób możliwość automatycznego weryfikowania uprawnień kierowców. To reakcja ministerstwa na tragiczny wypadek, do którego doszło w piątek na warszawskiej Woli, gdzie na pasach zginął czternastoletni chłopiec. Kierowca-kurier, który go potrącił i uciekł miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Dopiero tragedia wymusiła zmiany? Po śmiertelnym potrąceniu chłopca przez kierowcę jednej z firm kurierskich, który - jak się okazało – miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, wraca kwestia możliwości otrzymywania przez pracodawców informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców o zatrzymaniu bądź cofnięciu prawa jazdy zatrudnionego w firmie kierowcy.