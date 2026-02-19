REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Euronet ogranicza wypłaty kodem BLIK z bankomatu. PKO BP reaguje: U nas wypłata bez limitu

Euronet ogranicza wypłaty kodem BLIK z bankomatu. PKO BP reaguje: U nas wypłata bez limitu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 lutego 2026, 10:17
oprac. Kamil Nowak
Euronet ogranicza wypłaty kodem BLIK z bankomatu. PKO BP reaguje: U nas wypłata bez limitu
Euronet ogranicza wypłaty kodem BLIK z bankomatu. PKO BP reaguje: U nas wypłata bez limitu
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

PKO Bank Polski poinformował w środę, że w jego bankomatach można wypłacać gotówkę za pomocą kodu BLIK bez limitu jednorazowej wypłaty. Bank zaznaczył, że nie ma wpływu na decyzję Euronetu o ograniczeniu jednorazowej wypłaty pieniędzy Blikiem do 200 zł.

Euronet obniża limit wypłaty gotówki BLIK-iem z bankomatów

Operator sieci bankomatów Euronet poinformował w ubiegłym tygodniu o wprowadzeniu od 19 lutego br. limitu wypłat gotówki przy użyciu kodu Blik z 800 do 200 zł. Firma wskazała, że stawki ustalane przez Polski Standard Płatności, operatora systemu Blik nie pokrywają kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów. Euronet dodał również, że „odnotował informacje dotyczące zmian w wysokości tzw. interchange bankomatowego, wprowadzanych przez Mastercard i Visa”.

REKLAMA

REKLAMA

W bankomatach PKO BP bez limitu

W bankomatach PKO Banku Polskiego można wypłacać pieniądze za pomocą kodu BLIK bez limitu jednorazowej wypłaty. Dotyczy to zarówno klientów PKO Banku Polskiego, jak i innych banków” - podkreślił bank w komunikacie opublikowanym w środę.

Dodał, że „wprowadzenie limitu 200 zł w bankomatach Euronetu jest „niezależną decyzją firmy Euronet, na którą bank nie ma wpływu”. Przypominał jednocześnie, że ze względów bezpieczeństwa klienci PKO BP mają ustawione przez bank lub samodzielnie dzienne limity wypłat, ale można je zmienić w aplikacji IKO, w serwisie iPKO, przez infolinię lub w oddziale banku.

W komunikacie zwrócono uwagę, że sieć urządzeń należących do banku składa się z ponad 3 tys. bankomatów, w tym prawie 1,6 tys. urządzeń z funkcją wpłaty. Dodano, że wpłaty i wypłaty z urządzeń należących do banku są darmowe dla klientów PKO BP.

REKLAMA

Operator systemu BLIK będzie obserwował rynek

Jak poinformował wcześniej PAP prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu Blik Dariusz Mazurkiewicz, Blik nie zdecydował się na zmianę wysokości opłaty płaconej operatorom bankomatów przy wypłacie gotówki, ale będzie obserwował rynek po zmianach w opłacie, które wprowadziły inne podmioty. - Będziemy obserwować, jak rynek zachowuje się po zmianach wprowadzonych przez Visa i Mastercard. Blik jest systemem otwartym, więc ewentualne zmiany warunków biznesowych obejmują wszystkich interesariuszy na tych samych zasadach - powiedział.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mazurkiewicz zaznaczył też, że zgodnie z analizą rynkową firmy, wypłaty pieniędzy Blikiem z 13 tys. bankomatów w Polsce należących do sieci innych niż Euronet, nie są obarczone limitami, a dopuszczalne kwoty wypłat - w zależności od operatora bankomatu - mogą przekraczać także dotychczasowy limit wyznaczany przez Euronet. Podkreślił, że Polski Standard Płatności nie ma wpływu na decyzję pozostałych operatorów bankomatów w zakresie wprowadzenia limitu wysokości wypłat.

Z czego wynika decyzja Euronetu?

Euronet w ubiegłą środę przekazał, że obniżenie limitu wypłat do 200 zł kodem Blik „jest niezbędne do ograniczenia strat finansowych Euronet Polska, generowanych przez te transakcje”. „Obecnie - zgodnie z publicznie dostępnymi analizami – są one realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą” - podkreślił Euronet.

Odnosząc się do kwestii zmian w wysokości stawek opłaty dokonanych przez Mastercard i Visa, Euronet stwierdził, że nowe stawki pokryją większą niż dotychczas część kosztów transakcji wypłaty gotówki ponoszonych przez operatorów. Według Euronetu, stawki opłaty interchange wciąż będą niższe niż rzeczywiste koszty obsługi takich transakcji.

Powiązane
Płatności BLIKIEM od dziesięciu lat ustanawiają kolejne rekordy. Po przelewach na numer telefonu hitem są płatności odroczone
Płatności BLIKIEM od dziesięciu lat ustanawiają kolejne rekordy. Po przelewach na numer telefonu hitem są płatności odroczone
Koniec z wygodnymi wypłatami BLIK-iem? Euronet wprowadza limit i zmienia zasady
Koniec z wygodnymi wypłatami BLIK-iem? Euronet wprowadza limit i zmienia zasady
W każdej sekundzie Polacy płacą Blikiem. Transakcje warte setki miliardów złotych
W każdej sekundzie Polacy płacą Blikiem. Transakcje warte setki miliardów złotych
Źródło: PKO BP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Rachunek nie zastąpi faktury ustrukturyzowanej i nie pozwoli na zwolnienie z obowiązku stosowania KSeF
19 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) budzi wiele pytań. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że wystawianie rachunków zamiast faktur pozwala pozostać poza systemem. To błędne założenie, które może narazić przedsiębiorców na niepotrzebne ryzyko prawne.
Pracownikom przestaje się chcieć - nie tylko w Polsce. Jakie są powody, objawy i skutki spadku zaangażowania?
19 lut 2026

Zaangażowanie pracowników w polskich firmach spadło o 3 pkt proc. w porównaniu z 2024 rokiem, do poziomu 63 proc. – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez platformę Enpulse na podstawie badania 100 tys. pracowników. Ma na to wpływ m.in. przeciążenie obowiązkami, przebodźcowanie, ale przede wszystkim brak odpowiedniej komunikacji w organizacjach i krytyczna ocena przywództwa. Zdaniem założycielki Enpulse nie jest to jednorazowy spadek, ale negatywny trend, który może wpływać na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Podobny trend obserwowany jest też na całym świecie.
Ochrona zdrowia poczeka na podwyżki do 2027 r. Wiceminister zdradza szczegóły
19 lut 2026

Trójstronny zespół do spraw ochrony zdrowia nie omówił w środę propozycji przesunięcia podwyżek płac minimalnych z lipca na styczeń. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka zaznaczyła, że zmiany spowalniające wzrost płac, mimo przedłużających się rozmów, zostaną wprowadzone przed lipcem.
Podwyżki w administracji: pensje idą w górę, niektóre nawet o 9,5 proc. [RAPORT]
19 lut 2026

W 2025 r. recepcjonistki odnotowały 9,5-procentowy wzrost wynagrodzeń, najwięcej w obszarze administracji i zakupów - wynika z raportu Grafton Recruitment. Jak dodano, najlepsze zarobki oferowane były na stanowiskach kierowników biura oraz administracyjnych.

REKLAMA

Kontrola zwolnień lekarskich – nowe rozporządzenie wprowadzi nowe dokumenty
19 lut 2026

Kontrola zwolnienia lekarskiego może zostać przeprowadzona przez pracodawcę lub ZUS. Podczas kontroli sprawdza się, czy pracownik nie pracuje lub nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego celem. Resort pracy przygotował nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli.
INFORLEX: rzetelność ekspertów i szybkość AI – nowe funkcje dla księgowych, kadr i JST
19 lut 2026

Codzienna praca księgowych, kadrowych i urzędników wymaga analizy wyroków, interpretacji oraz bieżących zmian w prawie. To często dziesiątki stron dokumentów i ograniczony czas na podjęcie właściwej decyzji. Kompleksowa baza wiedzy INFORLEX łączy możliwości sztucznej inteligencji z wiedzą ekspertów, aby ułatwić szybkie dotarcie do sedna sprawy. Poniżej przedstawiamy: streszczenia AI orzeczeń i interpretacji, Głos INFORLEX (podcast) oraz codzienny Przegląd Dziennika Ustaw, moduły kompleksowej bazy wiedzy, w których wiarygodna informacja łączy się z nowoczesną technologię.
Gdy żona kupuje udział w mieszkaniu od męża, to jest to zakup na własne cele mieszkaniowe. Może więc skorzystać ze zwolnienia od podatku
19 lut 2026

Czy zakup udziału w mieszkaniu męża, w którym żona i tak już mieszka, można uznać za wydatek dokonany na własne cele mieszkaniowe? W takiej sprawie interpretację indywidualną wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Waloryzacja emerytur na nowych zasadach, ustalonych przez Prezydenta Karola Nawrockiego – 1 marca 2026 r. już nie tylko procentowa, ale również kwotowa podwyżka świadczeń?
19 lut 2026

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest raz w roku, w dniu 1 marca. Na wskaźnik waloryzacji, który decyduje o kwocie podwyżki świadczeń - ma wpływ kilka czynników (w tym przede wszystkim ubiegłoroczna inflacja). Dotychczas, nie była zagwarantowana minimalna kwota podwyższenia świadczeń w ramach takiej corocznej waloryzacji (tj. kwota minimalnego podwyższenia). Stan ten - ma jednak ulec zmianie, w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Prezydenta Karola Nawrockiego. Czy nowe zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych - zgodnie z założeniem przyjętym przez Prezydenta - będą miały zastosowanie już w ramach tegorocznej waloryzacji, 1 marca 2026 r.?

REKLAMA

Zmiana formy opodatkowania 2026: ryczałt, liniowy czy skala - ostatni dzień na decyzję
19 lut 2026

20 lutego 2026 r. upływa dla większości polskich przedsiębiorców ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na bieżący rok. Czasu zostało niewiele, a konsekwencje pochopnej lub spóźnionej decyzji odczuwalne będą przez kolejnych dwanaście miesięcy. Warto więc w ostatniej chwili, na spokojnie i metodycznie, sprawdzić, czy obecna forma rozliczeń jest nadal optymalna.
ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 złotych. Ta zmiana wchodzi od marca. Będą obowiązywać nowe zasady
19 lut 2026

To informacja, na którą powinni zwrócić uwagę wszyscy pobierający wcześniejszą emeryturę lub rentę. Zmieniają się bowiem progi dodatkowych zarobków, a ich przekroczenie może oznaczać realne konsekwencje finansowe. W niektórych przypadkach świadczenie zostanie pomniejszone nawet o kilkaset złotych miesięcznie, a przy znacznie wyższych dochodach może dojść nawet do jego czasowego zawieszenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA